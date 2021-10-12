https://ria.ru/20211012/planer-1754129269.html
В Японии при падении планера погибли два человека
В Японии при падении планера погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2021
В Японии при падении планера погибли два человека
Планер разбился во вторник на самом северном японском острове Хоккайдо, погибли двое, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:28
2021-10-12T07:28
2021-10-12T09:25
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новости - туризм
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ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Планер разбился во вторник на самом северном японском острове Хоккайдо, погибли двое, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную полицию.Инцидент произошел в примерно 100 метрах от места взлета. Пилот и пассажир были доставлены в больницу без сознания. Спустя некоторое время медики подтвердили их смерть.Причина крушения планера уточняется. Известно, что в районе была солнечная и безветренная погода.
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в мире, хоккайдо, новости - туризм
07:28 12.10.2021 (обновлено: 09:25 12.10.2021)
В Японии при падении планера погибли два человека
В Японии на острове Хоккайдо при падении планера погибли два человека