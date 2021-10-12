https://ria.ru/20211012/peredel-1754178494.html

В США захотели поделить мир "по-ялтински"

В США захотели заново поделить мир "по-ялтински" - РИА Новости, 12.10.2021

В США захотели поделить мир "по-ялтински"

Для сохранения безопасности США и мира в целом Вашингтону необходимо пересмотреть стратегию на международной арене. Об этом пишет обозреватель американского... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T12:47

2021-10-12T12:47

2021-10-12T15:12

в мире

сша

ирак

китай

сербия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Для сохранения безопасности США и мира в целом Вашингтону необходимо пересмотреть стратегию на международной арене. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Дэвид Пайн.По его словам, многие политики убеждены, что Штаты все еще в состоянии быть гегемоном, однако на самом деле такое поведение лишь укрепляет сотрудничество России и Китая и страна не сможет в случае конфликта вести войну на два фронта. Это, в свою очередь, заставляет задуматься об отказе от пресловутой идеи однополярного мира, где США должны признать самой могущественной сверхдержавой. Вместо этого следует придерживаться концепции "стратегической сдержанности", отмечает автор.По его мнению, она будет способствовать тому, чтобы ни одна крупная держава не доминировала в Европе и Северо-Восточной Азии. "В свою очередь, это заставит союзников США взять на себя основную нагрузку по обеспечению безопасности в своих регионах и полагаться на собственные силы для противостояния таким региональным гегемонам, как Россия и Китай", — отметил Пайн, пояснив, что американские войска не будут развертывать на передовой, а США смогут свободно выбирать, в каких конфликтах участвовать, а какие — избегать.Как пишет журналист, сокращение американского военного присутствия за рубежом ослабит стремление Москвы и Пекина к сближению. Вместо бессмысленных операций следует заняться модернизацией в сфере стратегических технологий, где Россия и Китай уже обогнали США. Кроме того, нужно больше внимания уделять дипломатии, особенно возможности договориться о разделе сфер влияния. Подобное соглашение подписали в 1945 году, во время Ялтинской конференции, и оно оказалось весьма успешным, добавил автор материала.Тем не менее, отметил Пайн, при таком договоре Вашингтону должна достаться наибольшая сфера влияния, включающая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Под влиянием России окажутся страны бывшего СССР, Сербия, Иран, Ирак, Сирия и Ливия. Сфера Китая будет состоять из Северной Кореи, Тайваня, Пакистана, Афганистана, а также "марксистских" стран Юго-Восточной Азии и Африки. Такое соглашение помогло бы разрешить давние споры и свести к минимуму риск глобального конфликта, подытожил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/ssha-1754094953.html

https://ria.ru/20211005/krizis-1753256236.html

сша

ирак

китай

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, ирак, китай, сербия, россия