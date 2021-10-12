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В США захотели поделить мир "по-ялтински"
В США захотели заново поделить мир "по-ялтински" - РИА Новости, 12.10.2021
В США захотели поделить мир "по-ялтински"
Для сохранения безопасности США и мира в целом Вашингтону необходимо пересмотреть стратегию на международной арене. Об этом пишет обозреватель американского... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:47
2021-10-12T15:12
в мире
сша
ирак
китай
сербия
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Для сохранения безопасности США и мира в целом Вашингтону необходимо пересмотреть стратегию на международной арене. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Дэвид Пайн.По его словам, многие политики убеждены, что Штаты все еще в состоянии быть гегемоном, однако на самом деле такое поведение лишь укрепляет сотрудничество России и Китая и страна не сможет в случае конфликта вести войну на два фронта. Это, в свою очередь, заставляет задуматься об отказе от пресловутой идеи однополярного мира, где США должны признать самой могущественной сверхдержавой. Вместо этого следует придерживаться концепции "стратегической сдержанности", отмечает автор.По его мнению, она будет способствовать тому, чтобы ни одна крупная держава не доминировала в Европе и Северо-Восточной Азии. "В свою очередь, это заставит союзников США взять на себя основную нагрузку по обеспечению безопасности в своих регионах и полагаться на собственные силы для противостояния таким региональным гегемонам, как Россия и Китай", — отметил Пайн, пояснив, что американские войска не будут развертывать на передовой, а США смогут свободно выбирать, в каких конфликтах участвовать, а какие — избегать.Как пишет журналист, сокращение американского военного присутствия за рубежом ослабит стремление Москвы и Пекина к сближению. Вместо бессмысленных операций следует заняться модернизацией в сфере стратегических технологий, где Россия и Китай уже обогнали США. Кроме того, нужно больше внимания уделять дипломатии, особенно возможности договориться о разделе сфер влияния. Подобное соглашение подписали в 1945 году, во время Ялтинской конференции, и оно оказалось весьма успешным, добавил автор материала.Тем не менее, отметил Пайн, при таком договоре Вашингтону должна достаться наибольшая сфера влияния, включающая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Под влиянием России окажутся страны бывшего СССР, Сербия, Иран, Ирак, Сирия и Ливия. Сфера Китая будет состоять из Северной Кореи, Тайваня, Пакистана, Афганистана, а также "марксистских" стран Юго-Восточной Азии и Африки. Такое соглашение помогло бы разрешить давние споры и свести к минимуму риск глобального конфликта, подытожил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/ssha-1754094953.html
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в мире, сша, ирак, китай, сербия, россия
12:47 12.10.2021 (обновлено: 15:12 12.10.2021)
 
В США захотели заново поделить мир "по-ялтински"

National Interest: США должны заново поделить сферы влияния в мире с Россией и Китаем

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Для сохранения безопасности США и мира в целом Вашингтону необходимо пересмотреть стратегию на международной арене. Об этом пишет обозреватель американского издания National Interest Дэвид Пайн.
По его словам, многие политики убеждены, что Штаты все еще в состоянии быть гегемоном, однако на самом деле такое поведение лишь укрепляет сотрудничество России и Китая и страна не сможет в случае конфликта вести войну на два фронта. Это, в свою очередь, заставляет задуматься об отказе от пресловутой идеи однополярного мира, где США должны признать самой могущественной сверхдержавой. Вместо этого следует придерживаться концепции "стратегической сдержанности", отмечает автор.
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По его мнению, она будет способствовать тому, чтобы ни одна крупная держава не доминировала в Европе и Северо-Восточной Азии.
"В свою очередь, это заставит союзников США взять на себя основную нагрузку по обеспечению безопасности в своих регионах и полагаться на собственные силы для противостояния таким региональным гегемонам, как Россия и Китай", — отметил Пайн, пояснив, что американские войска не будут развертывать на передовой, а США смогут свободно выбирать, в каких конфликтах участвовать, а какие — избегать.
Как пишет журналист, сокращение американского военного присутствия за рубежом ослабит стремление Москвы и Пекина к сближению. Вместо бессмысленных операций следует заняться модернизацией в сфере стратегических технологий, где Россия и Китай уже обогнали США. Кроме того, нужно больше внимания уделять дипломатии, особенно возможности договориться о разделе сфер влияния. Подобное соглашение подписали в 1945 году, во время Ялтинской конференции, и оно оказалось весьма успешным, добавил автор материала.
Тем не менее, отметил Пайн, при таком договоре Вашингтону должна достаться наибольшая сфера влияния, включающая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Под влиянием России окажутся страны бывшего СССР, Сербия, Иран, Ирак, Сирия и Ливия. Сфера Китая будет состоять из Северной Кореи, Тайваня, Пакистана, Афганистана, а также "марксистских" стран Юго-Восточной Азии и Африки. Такое соглашение помогло бы разрешить давние споры и свести к минимуму риск глобального конфликта, подытожил он.
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