19:19 12.10.2021 (обновлено: 19:20 12.10.2021)
Пензенская область и "Дом.РФ" вместе займутся обновлением инфраструктуры
ПЕНЗА, 12 окт - РИА Новости. Правительство Пензенской области и "Дом.РФ" договорились об использовании механизма облигаций этой компании для финансирования реконструкции коммунальных сетей под жилищное строительство, сообщила пресс-служба кабмина региона.
Губернатор Олег Мельниченко и гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко во вторник в Москве подписали меморандум, предусматривающий использование механизма облигаций компании для финансирования инфраструктуры, в частности, реконструкции коммунальных сетей для жилищного строительства в регионе.
"Сегодня сделан первый и ключевой шаг на пути к реализации двух проектов, что даст возможность приступить к модернизации коммунальных сетей Пензы уже в 2022-2023 годах. Сотрудничество с "Дом.РФ" открывает перед регионом широкие возможности по реализации других перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан, создание комфортной среды в городах и селах. Все это станет возможным за счет привлечения механизмов "Дом.РФ", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
Согласно утвержденной дорожной карте, запланирована реализация пилотного проекта по созданию инфраструктуры и строительству 100 тысяч квадратных метров нового жилья на территории Октябрьского района Пензы, предусматривается реконструкция канализационного коллектора от улицы Серпуховской до улицы Кирпичной.
Ожидается, что Пензенская область в 2022 году подаст заявку на финансирование второго проекта, реализация которого обеспечит возможность строительства 2,5 миллиона квадратных метров жилья. В рамках него намечена реконструкция коммунальных сетей в правобережной и южной части Пензы, что будет способствовать развитию жилищного комплекса и инфраструктуры на территории микрорайонов "Южная поляна", "Веселовка", "Терновка", "Ахуны", "ГПЗ-24", "Шуист", "Центр" в Пензе и в Пензенском районе.
"Пензенская область станет одним из первых регионов, где будет реализован механизм облигаций для финансирования инфраструктуры. Его применение в конечном итоге позволит повысить доступность жилья для жителей. Инвестиции со стороны "Дом.РФ в подготовку коммунальной инфраструктуры двух микрорайонов дадут возможность построить 2,5 миллиона квадратных метров жилья и поднять качество жизни в областном центре", - цитирует Мутко пресс-служба.
В правительстве отметили, что регион и "Дом.РФ" продолжат сотрудничество также по другим направлениям. Так, в области действует реализуемая совместно с банком "Дом.РФ" через "Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" программа льготной ипотеки, в рамках которой за девять месяцев этого года выдали 539 кредитов на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
"Региональные застройщики признают, что повышение доступности ипотеки явилось одной из самых эффективных мер поддержки строительной отрасли в сложившихся социально-экономических условиях", - отметил Мельниченко.
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