https://ria.ru/20211012/penza-1754157846.html
Глава администрации Пензы подал в отставку
Глава администрации Пензы подал в отставку - РИА Новости, 12.10.2021
Глава администрации Пензы подал в отставку
Глава администрации Пензы Андрей Лузгин, занимавший этот пост почти 2 года, подал в отставку, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:27
2021-10-12T11:27
2021-10-12T11:46
политика
пенза
пензенская городская дума
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САРАТОВ, 12 окт - РИА Новости. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин, занимавший этот пост почти 2 года, подал в отставку, сообщила пресс-служба мэрии."Андрей Лузгин подал в отставку с должности главы администрации Пензы. Андрей Вячеславович подал заявление о расторжении контракта по собственному желанию во вторник, 12 октября 2021 года… Вопрос о сложении его полномочий будет рассмотрен в пятницу на внеочередном заседании пензенской городской думы", - говорится в сообщении.Уточняется, что исполнение обязанностей градоначальника возложено на заместителя главы администрации города Александра Басенко.Пензенская городская дума 25 октября 2019 года выбрала сити-менеджером Пензы Андрея Лузгина, который на тот момент занимал пост первого заместителя председателя правительства региона.Глава администрации Пензы (сити-менеджер) назначается по результатам конкурса, а глава города является председателем городской думы и выбирается из числа депутатов. Текущий созыв городского парламента был избран на пять лет в сентябре 2019 года.
https://ria.ru/20210909/most-1749442072.html
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политика, пенза, пензенская городская дума
11:27 12.10.2021 (обновлено: 11:46 12.10.2021)
Глава администрации Пензы подал в отставку
Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подал в отставку