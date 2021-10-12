https://ria.ru/20211012/pensiya-1754214708.html
В Москве увеличат минимальный размер пенсии
В Москве увеличат минимальный размер пенсии - РИА Новости, 12.10.2021
В Москве увеличат минимальный размер пенсии
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей в месяц, сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:21
2021-10-12T15:21
2021-10-12T16:39
общество
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сергей собянин
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей в месяц, сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина."За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством", — говорится в сообщении.В последний раз ее повышали в январе — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.Городскую доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров.В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).Вырастут — на те же 4,8 процента — зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.
https://ria.ru/20211012/pensii-1754120204.html
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общество, москва, сергей собянин
15:21 12.10.2021 (обновлено: 16:39 12.10.2021)
В Москве увеличат минимальный размер пенсии
В Москве увеличат минимальный размер пенсии с доплатой до 21 193 рублей
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Минимальный размер пенсии в Москве
увеличат до 21 193 рублей в месяц, сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина
.
"За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством", — говорится в сообщении.
В последний раз ее повышали в январе — на 3,7 процента, с 19 500 до 20 222 рублей.
Городскую доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров.
В проект бюджета на 2022 год также заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Всего на меры соцподдержки предусмотрены 602,9 миллиарда рублей в следующем году (1,9 триллиона за три года).
Вырастут — на те же 4,8 процента — зарплаты педагогов, медиков и других бюджетников.