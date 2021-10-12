https://ria.ru/20211012/passazhir-1754128445.html

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет - РИА Новости, 12.10.2021

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет

Пассажир самолета авиакомпании "Якутия" перед вылетом в аэропорту Хабаровска сказал, что судно "заминировано", информация не подтвердилась, но вылет задержался... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T06:41

2021-10-12T06:41

2021-10-12T06:41

происшествия

мирный

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании "Якутия" перед вылетом в аэропорту Хабаровска сказал, что судно "заминировано", информация не подтвердилась, но вылет задержался на более чем два часа, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Она уточнила, что эвакуация людей из здания терминала внутренних авиалиний не потребовалась, так как самолёт находился на удалённой от аэровокзала площадке.Пассажира, который был "в неадекватном состоянии", задержали правоохранители, добавила представитель аэропорта. Она добавила, что мужчина, скорее всего, был пьян.

https://ria.ru/20211011/volgograd-1754002100.html

мирный

хабаровск

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2021

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происшествия, мирный, хабаровск