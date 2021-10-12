Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/passazhir-1754128445.html
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет - РИА Новости, 12.10.2021
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет
Пассажир самолета авиакомпании "Якутия" перед вылетом в аэропорту Хабаровска сказал, что судно "заминировано", информация не подтвердилась, но вылет задержался... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T06:41
2021-10-12T06:41
происшествия
мирный
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106769/65/1067696565_0:9:3010:1702_1920x0_80_0_0_3d902ac81ed47b796d2a74e6ef3886da.jpg
ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании "Якутия" перед вылетом в аэропорту Хабаровска сказал, что судно "заминировано", информация не подтвердилась, но вылет задержался на более чем два часа, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.Она уточнила, что эвакуация людей из здания терминала внутренних авиалиний не потребовалась, так как самолёт находился на удалённой от аэровокзала площадке.Пассажира, который был "в неадекватном состоянии", задержали правоохранители, добавила представитель аэропорта.&nbsp; Она добавила, что мужчина, скорее всего, был пьян.
https://ria.ru/20211011/volgograd-1754002100.html
мирный
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106769/65/1067696565_365:0:2646:1711_1920x0_80_0_0_7b1ea67897794a9f323338996173e233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мирный, хабаровск
06:41 12.10.2021
 
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет

В Хабаровске задержали пассажира "в неадекватном состоянии", который "заминировал" самолет

© РИА Новости / Вячеслав Реутов / Перейти в фотобанкАэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 12 окт - РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании "Якутия" перед вылетом в аэропорту Хабаровска сказал, что судно "заминировано", информация не подтвердилась, но вылет задержался на более чем два часа, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
"Сегодня рейс № 541 авиакомпании "Якутия" по расписанию должен был вылететь из Хабаровска в Мирный в 9.30 утра, но задержался более чем на два часа. Один из пассажиров прямо перед взлётом сообщил о минировании самолёта. К судну прибыли экстренные службы. Ничего подозрительного не было обнаружено", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что эвакуация людей из здания терминала внутренних авиалиний не потребовалась, так как самолёт находился на удалённой от аэровокзала площадке.
Пассажира, который был "в неадекватном состоянии", задержали правоохранители, добавила представитель аэропорта.  Она добавила, что мужчина, скорее всего, был пьян.
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:08
В Волгограде задержали мужчину, вылившего алкоголь в Вечный огонь
 
ПроисшествияМирныйХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11На Украине заявили, что Зеленский стал проблемой для Запада
05:09Опрос показал, как россияне относятся к голосовым помощникам банков
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
Лента новостейМолния