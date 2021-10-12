https://ria.ru/20211012/park-1754239310.html
В Югре построят индустриально-логистический парк
В Югре построят индустриально-логистический парк - РИА Новости, 12.10.2021
В Югре построят индустриально-логистический парк
Индустриально-логистический парк, инвестиции в который составят более 555 миллионов рублей, построят в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:08
2021-10-12T17:08
2021-10-12T17:28
экономика
сургутский район
солнечный
ханты-мансийский автономный округ
югра
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Индустриально-логистический парк, инвестиции в который составят более 555 миллионов рублей, построят в поселке Солнечный в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает райадминистрация."В Сургутском районе будет реализован крупный инвестпроект по созданию индустриально-логистического парка в поселении Солнечном. Объем инвестиций оценивается более чем в 555 миллионов рублей, будет создано 150 рабочих мест", - говорится в сообщении.По словам генерального директора ООО "УК "Индустриальный парк - Югра" Павла Бардыка, проект будет реализован с января 2022 года по февраль 2024 года. Так, по планам, с января по март 2022 года будет осуществлен сбор всех исходных данных и организовано проектирование, с марта до лета следующего года будет проводиться получение разрешения на строительство, а в феврале 2024 года ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта."Создание рабочих мест – это главная задача, которую мы ставим перед собой и реализуем уже на протяжении последних шести лет. Для развития среднего и малого предпринимательства на территории района было создано более двух тысяч мест, увеличение поступлений в бюджет района – более 180 миллионов рублей. Организация каждого нового инвестпроекта для нас – это новый вызов, задача, которую мы перед собой ставим", – пояснил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html
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экономика, сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ, югра
17:08 12.10.2021 (обновлено: 17:28 12.10.2021)
В Югре построят индустриально-логистический парк
В Югре в поселке Солнечный построят индустриально-логистический парк