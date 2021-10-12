https://ria.ru/20211012/overchuk-1754295417.html

Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США

Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США - РИА Новости, 12.10.2021

Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ближайшие дни посетит Вашингтон, встретится с представителями американской администрации, заявил российский посол в США... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T23:31

2021-10-12T23:31

2021-10-12T23:31

сша

вашингтон (город)

анатолий антонов

алексей оверчук

россия

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ближайшие дни посетит Вашингтон, встретится с представителями американской администрации, заявил российский посол в США Анатолий Антонов."В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций", - сказал Антонов, выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.

https://ria.ru/20211012/vizy-1754295192.html

сша

вашингтон (город)

россия

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сша, вашингтон (город), анатолий антонов, алексей оверчук, россия