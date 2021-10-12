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Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США
Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США - РИА Новости, 12.10.2021
Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ближайшие дни посетит Вашингтон, встретится с представителями американской администрации, заявил российский посол в США... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:31
2021-10-12T23:31
2021-10-12T23:31
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ближайшие дни посетит Вашингтон, встретится с представителями американской администрации, заявил российский посол в США Анатолий Антонов."В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций", - сказал Антонов, выступая на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.
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сша, вашингтон (город), анатолий антонов, алексей оверчук, россия
Посол Антонов анонсировал визит вице-премьера Оверчука в США
Антонов заявил, что вице-премьер Оверчук встретится в США с представителями администрации