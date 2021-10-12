https://ria.ru/20211012/otstavka-1754223527.html

Премьер Норвегии подала в отставку

Премьер Норвегии подала в отставку - РИА Новости, 12.10.2021

Премьер Норвегии подала в отставку

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета в связи с победой на сентябрьских выборах Рабочей... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:02

2021-10-12T16:02

2021-10-12T16:02

в мире

норвегия

отставка

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подала королю Харальду V прошение об отставке действующего кабинета в связи с победой на сентябрьских выборах Рабочей партии, сообщается на сайте правительства страны.Ранее сообщалось, что Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент Норвегии, набрав 26,4% голосов. Правящая Консервативная партия набрала 20,5% голосов. Вместе с тем, лидер Рабочей партии Норвегии Йонас Гар Стёре и глава Партии центра Слагсволл Ведум договорились о формировании нового правительства."Парламентские выборы 13 сентября 2021 года привели к созданию парламентской основы для нового правительства. Поэтому сегодня в 13 часов (14.00 мск – ред ) на заседании Государственного совета я подаю заявление об отставке правительства", - сказала Сульберг.Теперь король Норвегии Харальд V обратится к лидеру Рабочей партии Йонасу Гару Стёре с поручением сформировать новый кабинет министров.Парламентские выборы в Норвегии проходили в середине сентября для избрания 169 депутатов парламента. На выборах в Норвегии используется пропорциональное представительство по партийным спискам в 19 округах. Рабочая партия Норвегии много лет являлась крупнейшей политической силой в королевстве. С 1960-х годов партия неоднократно вставала у руля власти и только на выборах 2013 года оказалась в оппозиции.

https://ria.ru/20210916/norvegiya-1750371307.html

норвегия

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в мире, норвегия, отставка