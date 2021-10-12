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Рябков и Нуланд обсудили перспективы отношений между Россией и США
Рябков и Нуланд обсудили перспективы отношений между Россией и США - РИА Новости, 12.10.2021
Рябков и Нуланд обсудили перспективы отношений между Россией и США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд указал, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести к... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:53
2021-10-12T17:38
сша
россия
в мире
сергей рябков
александр фомин
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд указал, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести к дальнейшей деградации отношений РФ и США, сообщил МИД РФ."До Виктории Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - сообщило министерство.В заявлении на своем сайте ведомство также указало, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это российский МИД указал, что такого числа российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html
https://ria.ru/20211012/sanktsii-1754147526.html
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сша, россия, в мире, сергей рябков, александр фомин, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:53 12.10.2021 (обновлено: 17:38 12.10.2021)
 
Рябков и Нуланд обсудили перспективы отношений между Россией и США

Рябков на встрече с Нуланд: конфронтационная линия США приведет к деградации отношений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд указал, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести к дальнейшей деградации отношений РФ и США, сообщил МИД РФ.
"До Виктории Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - сообщило министерство.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. 18 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 08:00
Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
В заявлении на своем сайте ведомство также указало, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это российский МИД указал, что такого числа российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.
Патроны - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 10:36
США рискуют остаться без российских патронов из-за санкций
 
СШАРоссияВ миреСергей РябковАлександр ФоминВиктория НуландМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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