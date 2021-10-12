16:53 12.10.2021 (обновлено: 17:38 12.10.2021)
Рябков и Нуланд обсудили перспективы отношений между Россией и США
Рябков на встрече с Нуланд: конфронтационная линия США приведет к деградации отношений
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с замгоссекретаря США Викторией Нуланд указал, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона может привести к дальнейшей деградации отношений РФ и США, сообщил МИД РФ.
"До Виктории Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений. Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - сообщило министерство.
В заявлении на своем сайте ведомство также указало, что в беседе принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Визит высокопоставленного американского дипломата в Москву, организованный по инициативе Вашингтона, проходит на фоне очередного витка обострения отношений между двумя странами. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов. В ответ на это российский МИД указал, что такого числа российских дипломатов в Вашингтоне нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Визит Нуланд продлится до 13 октября. Помимо встреч в российском МИД у нее запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Сама Нуланд по прибытии в Россию заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.