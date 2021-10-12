https://ria.ru/20211012/otkaz-1754284905.html
Суд в Киеве отказал в аресте Медведчука из-за импорта угля из Донбасса
Суд в Киеве отказал в аресте Медведчука из-за импорта угля из Донбасса - РИА Новости, 12.10.2021
Суд в Киеве отказал в аресте Медведчука из-за импорта угля из Донбасса
Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T21:07
2021-10-12T21:07
2021-10-12T22:13
в мире
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генеральная прокуратура украины
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КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в аресте председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса."Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года включительно", — сказала судья во время заседания. Трансляцию вел телеканал "Перший незалежный" ("Первый независимый").В пятницу Служба безопасности Украины объявила Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, в 2014 году политик организовал поставки угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в сговоре с высшим украинским руководством.При этом 7 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен (около 38 миллионов долларов). Адвокаты просили суд отказать прокурору его в удовлетворении.В ОПЗЖ назвали новое подозрение лидеру партии фальшивым и безосновательным.В мае Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку уже предъявили подозрение в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Политика отправили под круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет.Сам оппозиционер отвергает все обвинения, связывая их с политическим преследованием.
https://ria.ru/20211009/medvedchuk-1753826898.html
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Медведчук после решения суда о его домашнем аресте
Медведчук после решения суда о его домашнем аресте заявил о незаконном уголовном преследовании и фабрикации дела. По его словам, доказательства прокуроров были недостаточны, а на суд, которому указания дают из офиса Зеленского, рассчитывать сложно.
2021-10-12T21:07
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в мире, киев, генеральная прокуратура украины, донбасс, виктор медведчук, арест, донецкая народная республика, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов
21:07 12.10.2021 (обновлено: 22:13 12.10.2021)
Суд в Киеве отказал в аресте Медведчука из-за импорта угля из Донбасса
Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря по делу об импорте угля