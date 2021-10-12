https://ria.ru/20211012/orestoval-1754274280.html
В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом
В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом - РИА Новости, 12.10.2021
В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом
Кировский районный суд Махачкалы арестовал девятиклассника, ранившего ножом своего одноклассника. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T19:49
2021-10-12T19:49
2021-10-12T20:27
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы арестовал девятиклассника, ранившего ножом своего одноклассника."Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.Там добавили, что постановление можно обжаловать в Верховном суде Дагестана в течение трех суток со дня его вынесения.В понедельник МВД по региону сообщило, что в школе № 51 Махачкалы 15-летний ученик ударил сверстника ножом, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Против директора учреждения и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20211011/shkola-1754093719.html
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
19:49 12.10.2021 (обновлено: 20:27 12.10.2021)
В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом
Суд в Махачкале на два месяца заключил под стражу школьника, ранившего сверстника ножом