https://ria.ru/20211012/orestoval-1754274280.html

В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом

В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом - РИА Новости, 12.10.2021

В Махачкале заключили под стражу школьника, ранившего сверстника ножом

Кировский районный суд Махачкалы арестовал девятиклассника, ранившего ножом своего одноклассника. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:49

2021-10-12T19:49

2021-10-12T20:27

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 12 окт — РИА Новости. Кировский районный суд Махачкалы арестовал девятиклассника, ранившего ножом своего одноклассника."Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.Там добавили, что постановление можно обжаловать в Верховном суде Дагестана в течение трех суток со дня его вынесения.В понедельник МВД по региону сообщило, что в школе № 51 Махачкалы 15-летний ученик ударил сверстника ножом, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.Против директора учреждения и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

https://ria.ru/20211011/shkola-1754093719.html

махачкала

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2021

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)