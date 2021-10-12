https://ria.ru/20211012/oon-1754275350.html

ООН должна сохранять присутствие в Афганистане, заявил председатель G20

ООН должна сохранять присутствие в Афганистане, заявил председатель G20 - РИА Новости, 12.10.2021

ООН должна сохранять присутствие в Афганистане, заявил председатель G20

Страны G20 отметили необходимость постоянного присутствия ООН в Афганистане, подчеркнув поддержку миссии ООН по содействию Афганистану, следует из... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T19:56

2021-10-12T19:56

2021-10-12T20:52

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

афганистан

большая двадцатка

рим

всемирный банк

игорь моргулов

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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Страны G20 отметили необходимость постоянного присутствия ООН в Афганистане, подчеркнув поддержку миссии ООН по содействию Афганистану, следует из распространенного в Риме заявления председателя G20."ООН играет важную роль в разрешении кризиса в Афганистане. Постоянное присутствие организации в стране необходимо сохранить", - отмечено в документе, в котором изложены общие цели и принципы по итогам саммита."G20 решительно поддерживает присутствие в Афганистане UNAMA (миссии ООН по содействию Афганистану - ред.) и выполнение ею своего мандата, включая роль по координации международной помощи", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что страны "большой двадцатки" призывают афганские власти обеспечить безопасность и свободу передвижения всех сотрудников ООН, равно как и всех сотрудников дипмиссий и гуманитарных работников в Афганистане.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции. Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

https://ria.ru/20211011/pomosch-1753933582.html

афганистан

рим

россия

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в мире, оон, афганистан, большая двадцатка, рим, всемирный банк, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, россия