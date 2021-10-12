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В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения
В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения - РИА Новости, 12.10.2021
В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения
В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:51
2021-10-12T20:47
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
виктория нуланд
москва
дмитрий козак
мария захарова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.На переговорах в Москве особое внимание уделили проблемам работы загранпредставительств России и США."С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся", — сказано в сообщении на сайте МИД.Рябков отметил, что дальнейшая конфронтация со стороны Вашингтона способна вызвать только деградацию диалога.Нуланд прибыла в российскую столицу накануне и пробудет здесь до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Как уточнял источник РИА Новости, замгоссекретаря предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754269148.html
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, виктория нуланд, москва, дмитрий козак, мария захарова
16:51 12.10.2021 (обновлено: 20:47 12.10.2021)
 
В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения

В МИД России предложили США снять все ограничения в работе диппредставительств

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
На переговорах в Москве особое внимание уделили проблемам работы загранпредставительств России и США.
"С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся", — сказано в сообщении на сайте МИД.
Рябков отметил, что дальнейшая конфронтация со стороны Вашингтона способна вызвать только деградацию диалога.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 19:10
Нуланд оценила переговоры в МИД
Нуланд прибыла в российскую столицу накануне и пробудет здесь до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Как уточнял источник РИА Новости, замгоссекретаря предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.
С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Вчера, 13:05
Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд
Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.
В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. 18 мая 2015 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 08:00
Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
 
СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияПолитикаВиктория НуландМоскваДмитрий КозакМария Захарова
 
 
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