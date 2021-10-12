https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754235137.html

В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения

В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения - РИА Новости, 12.10.2021

В МИД предложили США снять все вводившиеся за последние годы ограничения

В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:51

2021-10-12T16:51

2021-10-12T20:47

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

виктория нуланд

москва

дмитрий козак

мария захарова

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России не хотят дальнейшей эскалации отношений со Штатами и предлагают снять все введенные за последние годы ограничения, заявили в МИД по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.На переговорах в Москве особое внимание уделили проблемам работы загранпредставительств России и США."С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся", — сказано в сообщении на сайте МИД.Рябков отметил, что дальнейшая конфронтация со стороны Вашингтона способна вызвать только деградацию диалога.Нуланд прибыла в российскую столицу накануне и пробудет здесь до 13 октября. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. Как уточнял источник РИА Новости, замгоссекретаря предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.С 2019-го Нуланд находилась в черном списке, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Визит Нуланд проходит на фоне очередного витка обострения отношений Москвы и Вашингтона. Двухпартийная группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.В ответ российский МИД заметил, что такого числа российских дипломатов в американской столице нет. В ведомстве предположили, что конгрессмены, "не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях", посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипломатических сотрудников.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754269148.html

https://ria.ru/20211012/razgovor-1754183837.html

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, виктория нуланд, москва, дмитрий козак, мария захарова