https://ria.ru/20211012/obostrenie-1754187266.html

В МИД не исключили обострения отношений с США

В МИД не исключили обострения отношений с США - РИА Новости, 13.10.2021

В МИД не исключили обострения отношений с США

Москва не исключает дальнейших обострений в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия для нормализации, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-12T13:20

2021-10-12T13:20

2021-10-13T04:54

политика

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сергей рябков

виктория нуланд

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва не исключает дальнейших обострений в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия для нормализации, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд."Не то что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", — сказал Рябков.Кроме того, Рябков добавил, что Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария."Мы хотели бы этого избежать. Но такой сценарий, такой вариант при наихудшем развитии мы не можем исключать. Но, подчеркиваю, мы хотели бы этого избежать", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли нынешний кризис в работе дипмиссий привести к заморозке их работы.Одной из главных тем стал вопрос функционирования дипмиссий и проблема с выдачей виз — по словам Рябкова, прогресса достичь не удалось. Однако Россия и США планируют новые консультации по этой теме.Рябков отметил, что пока США "не прислушиваются к нашим требованиям"."Но тем не менее разговор был полезен. По крайней мере, мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений, помимо виз и работы загранучреждений", — отметил замминистра.При этом он добавил, что пока не может раскрыть, о каких именно направлениях может идти речь.

https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html

https://ria.ru/20211012/peredel-1754178494.html

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политика, сша, сергей рябков, виктория нуланд, россия