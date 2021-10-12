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В МИД не исключили обострения отношений с США
В МИД не исключили обострения отношений с США - РИА Новости, 13.10.2021
В МИД не исключили обострения отношений с США
Москва не исключает дальнейших обострений в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия для нормализации, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-12T13:20
2021-10-13T04:54
политика
сша
сергей рябков
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва не исключает дальнейших обострений в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия для нормализации, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд."Не то что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", — сказал Рябков.Кроме того, Рябков добавил, что Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария."Мы хотели бы этого избежать. Но такой сценарий, такой вариант при наихудшем развитии мы не можем исключать. Но, подчеркиваю, мы хотели бы этого избежать", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли нынешний кризис в работе дипмиссий привести к заморозке их работы.Одной из главных тем стал вопрос функционирования дипмиссий и проблема с выдачей виз — по словам Рябкова, прогресса достичь не удалось. Однако Россия и США планируют новые консультации по этой теме.Рябков отметил, что пока США "не прислушиваются к нашим требованиям"."Но тем не менее разговор был полезен. По крайней мере, мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений, помимо виз и работы загранучреждений", — отметил замминистра.При этом он добавил, что пока не может раскрыть, о каких именно направлениях может идти речь.
https://ria.ru/20211012/nuland-1754100347.html
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политика, сша, сергей рябков, виктория нуланд, россия
13:20 12.10.2021 (обновлено: 04:54 13.10.2021)
 
В МИД не исключили обострения отношений с США

Замглавы МИД России Рябков допустил обострение отношений с США без усилий для нормализации

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Москва не исключает дальнейших обострений в отношениях с США, если не будут приложены дополнительные усилия для нормализации, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
"Не то что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", — сказал Рябков.
Кроме того, Рябков добавил, что Москва не исключает заморозки работы дипмиссий России и США, но хотела бы избежать такого сценария.
"Мы хотели бы этого избежать. Но такой сценарий, такой вариант при наихудшем развитии мы не можем исключать. Но, подчеркиваю, мы хотели бы этого избежать", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли нынешний кризис в работе дипмиссий привести к заморозке их работы.
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Одной из главных тем стал вопрос функционирования дипмиссий и проблема с выдачей виз — по словам Рябкова, прогресса достичь не удалось. Однако Россия и США планируют новые консультации по этой теме.
Рябков отметил, что пока США "не прислушиваются к нашим требованиям".
"Но тем не менее разговор был полезен. По крайней мере, мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений, помимо виз и работы загранучреждений", — отметил замминистра.
При этом он добавил, что пока не может раскрыть, о каких именно направлениях может идти речь.
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