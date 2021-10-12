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https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html
Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд
Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд - РИА Новости, 12.10.2021
Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд
И.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:03
2021-10-12T17:38
сша
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москва
сергей рябков
виктория нуланд
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россия
мария захарова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. И.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Константин Воронцов - исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву."Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел",- отметил замминистра.Виктория Нуланд с 2019 года находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Ранее в МИД заявили, что США в обмен на согласие на визит замгоссекретаря в РФ убрали из своего санкционного списка одного россиянина. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не уточнила, кто именно из россиян был исключен Вашингтоном из американского санкционного списка.Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
https://ria.ru/20211012/razgovor-1754183837.html
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сша, оон, москва, сергей рябков, виктория нуланд, генеральная ассамблея оон, россия, мария захарова, евразия
14:03 12.10.2021 (обновлено: 17:38 12.10.2021)
 
Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд

Рябков заявил, что и.о. замглавы департамента МИД получил визу США в обмен на въезд Нуланд

© РИА Новости / Виталий БелоусовПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. И.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Константин Воронцов - исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году.
Вчера, 13:05
Рябков поделился впечатлениями от разговора с Нуланд
"Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел",- отметил замминистра.
Виктория Нуланд с 2019 года находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Ранее в МИД заявили, что США в обмен на согласие на визит замгоссекретаря в РФ убрали из своего санкционного списка одного россиянина. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не уточнила, кто именно из россиян был исключен Вашингтоном из американского санкционного списка.
Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 13:03
Рябков не обсуждал на встрече с Нуланд Украину
 
СШАООНМоскваСергей РябковВиктория НуландГенеральная Ассамблея ООНРоссияМария ЗахароваЕвразия
 
 
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