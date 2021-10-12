https://ria.ru/20211012/nuland-1754197231.html

Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд

Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд - РИА Новости, 12.10.2021

Рябков рассказал, что получил МИД в обмен на разрешение на въезд Нуланд

И.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T14:03

2021-10-12T14:03

2021-10-12T17:38

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мария захарова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. И.о. замдиректора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в РФ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Константин Воронцов - исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву."Мы удовлетворены тем, что такой размен все-таки произошел",- отметил замминистра.Виктория Нуланд с 2019 года находилась в "черном списке" Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Ранее в МИД заявили, что США в обмен на согласие на визит замгоссекретаря в РФ убрали из своего санкционного списка одного россиянина. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не уточнила, кто именно из россиян был исключен Вашингтоном из американского санкционного списка.Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

https://ria.ru/20211012/razgovor-1754183837.html

https://ria.ru/20211012/ukraina-1754183166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оон, москва, сергей рябков, виктория нуланд, генеральная ассамблея оон, россия, мария захарова, евразия