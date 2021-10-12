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https://ria.ru/20211012/nuland-1754162162.html
Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме
Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме - РИА Новости, 12.10.2021
Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:40
2021-10-12T11:40
общество
сша
москва
дмитрий козак
виктория нуланд
евразия
джон салливан
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску, передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры Нуланд и Рябкова проходят в Москве в закрытом формате. Замгоссекретаря сопровождали посол США в москве Джон Салливан и сотрудник посольства Эрик Грин. Когда машина с американскими дипломатическими номерами подъехала к зданию МИД и Нуланд вышла из машины, обойдя ее со стороны багажника, она приостановилась, чтобы пропустить выходившего из машины Грина. В это время один из телохранителей перехватил ручку двери у посла Салливана, который хотел уже зайти в здание, вошёл туда первым, попутно бросив взгляд через плечо на улицу. Посол Салливан подождал когда к двери подойдёт Нуланд, пропустил ее вперёд и зашёл за ней.На встречу в МИД Нуланд приехала в костюме темно-малинового цвета и необычных ботильонах на невысоком каблуке с мелкими горизонтальными полосками.При этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была настолько плотно заставлена машинами, что кортеж Нуланд из двух автомобилей даже не смог сразу подъехать к крыльцу - навстречу как раз выезжала машина. К счастью, автомобили смогли разъехаться.Накануне по прилёту в Москву Нуланд заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что во вторник Нуланд встретится с Рябковым. Другой источник заявил агентству, что в среду у Нуланд запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20211012/nuland-1754151711.html
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353
60
Нуланд приехала на переговоры в МИД России
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым.
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общество, сша, москва, дмитрий козак, виктория нуланд, евразия, джон салливан
11:40 12.10.2021
 
Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме

Нуланд приехала в МИД в ярком наряде — малиновом костюме и необычных ботильонах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску, передаёт корреспондент РИА Новости.
Переговоры Нуланд и Рябкова проходят в Москве в закрытом формате. Замгоссекретаря сопровождали посол США в москве Джон Салливан и сотрудник посольства Эрик Грин. Когда машина с американскими дипломатическими номерами подъехала к зданию МИД и Нуланд вышла из машины, обойдя ее со стороны багажника, она приостановилась, чтобы пропустить выходившего из машины Грина. В это время один из телохранителей перехватил ручку двери у посла Салливана, который хотел уже зайти в здание, вошёл туда первым, попутно бросив взгляд через плечо на улицу. Посол Салливан подождал когда к двери подойдёт Нуланд, пропустил ее вперёд и зашёл за ней.
Замгоссекретаря США В. Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 10:56В мире
Нуланд прибыла на переговоры в МИД России
На встречу в МИД Нуланд приехала в костюме темно-малинового цвета и необычных ботильонах на невысоком каблуке с мелкими горизонтальными полосками.
При этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была настолько плотно заставлена машинами, что кортеж Нуланд из двух автомобилей даже не смог сразу подъехать к крыльцу - навстречу как раз выезжала машина. К счастью, автомобили смогли разъехаться.
Накануне по прилёту в Москву Нуланд заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что во вторник Нуланд встретится с Рябковым. Другой источник заявил агентству, что в среду у Нуланд запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд у здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 21:21
Нуланд рассказала, чем занималась в Москве накануне переговоров
 
ОбществоСШАМоскваДмитрий КозакВиктория НуландЕвразияДжон Салливан
 
 
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