https://ria.ru/20211012/nuland-1754162162.html

Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме

Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме - РИА Новости, 12.10.2021

Нуланд приехала в МИД в малиновом костюме

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в РИА Новости, 12.10.2021

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску, передаёт корреспондент РИА Новости.Переговоры Нуланд и Рябкова проходят в Москве в закрытом формате. Замгоссекретаря сопровождали посол США в москве Джон Салливан и сотрудник посольства Эрик Грин. Когда машина с американскими дипломатическими номерами подъехала к зданию МИД и Нуланд вышла из машины, обойдя ее со стороны багажника, она приостановилась, чтобы пропустить выходившего из машины Грина. В это время один из телохранителей перехватил ручку двери у посла Салливана, который хотел уже зайти в здание, вошёл туда первым, попутно бросив взгляд через плечо на улицу. Посол Салливан подождал когда к двери подойдёт Нуланд, пропустил ее вперёд и зашёл за ней.На встречу в МИД Нуланд приехала в костюме темно-малинового цвета и необычных ботильонах на невысоком каблуке с мелкими горизонтальными полосками.При этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была настолько плотно заставлена машинами, что кортеж Нуланд из двух автомобилей даже не смог сразу подъехать к крыльцу - навстречу как раз выезжала машина. К счастью, автомобили смогли разъехаться.Накануне по прилёту в Москву Нуланд заявила РИА Новости, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения РФ и США.Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что во вторник Нуланд встретится с Рябковым. Другой источник заявил агентству, что в среду у Нуланд запланированы переговоры с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Кроме того, Нуланд в Москве встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/nuland-1754151711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нуланд приехала на переговоры в МИД России Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым. 2021-10-12T11:40 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, сша, москва, дмитрий козак, виктория нуланд, евразия, джон салливан