https://ria.ru/20211012/nuland-1754149581.html
Нуланд прибыла в МИД России
Нуланд прибыла в МИД России - РИА Новости, 12.10.2021
Нуланд прибыла в МИД России
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым, передает корреспондент РИА РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:44
2021-10-12T10:44
2021-10-12T14:10
в мире
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сергей рябков
виктория нуланд
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россия
москва
дмитрий козак
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД России, где встретится с замглавы министра иностранных дел Сергеем Рябковым, передает корреспондент РИА Новости.Она пробудет в столице с 11 по 13 октября. У нее запланированы переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и другими чиновниками высокого ранга. Источник РИА Новости также сообщал о встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.Как сообщила Нуланд РИА Новости, основной темой встреч станут стабильные и предсказуемые отношения России и США.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, инициатива визита исходила от американской стороны. С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, однако Россия согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.Замглавы Госдепаратамента считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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в мире, сша, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, дмитрий козак, евразия
10:44 12.10.2021 (обновлено: 14:10 12.10.2021)
Нуланд прибыла в МИД России
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в МИД России на встречу с Рябковым