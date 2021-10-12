https://ria.ru/20211012/niva-1754261835.html
"Нива" восхитила жителей одной из европейских стран
"Совершенство не терпит перемен": болгары восхитились российскими машинами - РИА Новости, 12.10.2021
"Нива" восхитила жителей одной из европейских стран
Читатели болгарской газеты "Факты" восхитились простотой и возможностями российского внедорожника "Нива". РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:38
2021-10-12T18:38
2021-10-12T19:34
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" восхитились простотой и возможностями российского внедорожника "Нива"."По-моему, эта машина не подлежит тюнингу", — прокомментировал Пустиняка."Совершенство не терпит перемен!" — написал Класика.Пользователь считает, что люди устали от "напичканных электроникой" машин и хотят получать удовольствие от автомобиля."Где проходит "Нива", немецкий джип пройти не может", — заявил Дед."Автомобиль — магнит для женщин и настоящая мечта для всех", — высказал мнение еще один комментатор.Читатель с ником Тираж рассказал, что в Германии часто используют "Ниву", чтобы развозить специалистов на строительных объектах."А неделю назад во Франции я увидел в десяти метрах от трассы группу охотников, вылезавших из "Буханки" (УАЗ. — Прим. ред.)", — продолжил он.Пользователь пояснил, что охота в этой стране требует больших денежных затрат и занимаются ей очень состоятельные люди."Они могут позволить себе Toyota, Land Rover, G-Class и так далее, но выбирают УАЗ", — отметил он."Вce виды опций, тaкиe кaк USB, нaвигaция, круиз-кoнтрoль, рoбoтизирoвaнныe бoкcы, люк, двухзoннaя климaтрoникa, нe нужны, кoгдa внeдoрoжник зaрыт в грязь!" — написал еще один юзер.Он подчеркнул, что для него нужна механическая коробка передач, какая есть у "Нивы".Ранее газета опубликовала новость о начале продаж российского автомобиля в Германии, несмотря на действующий с прошлого года запрет в Евросоюзе. Реализацией машин занялась компания Lorinser, известная по тюнингу Mercedes.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html
https://ria.ru/20210923/niva-1751454880.html
https://ria.ru/20210730/niva-1743670068.html
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в мире, болгария, германия, евросоюз, автоваз, авто, россия
18:38 12.10.2021 (обновлено: 19:34 12.10.2021)
"Совершенство не терпит перемен": болгары восхитились российскими машинами
Болгары восхитились "Нивой" и УАЗом
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Читатели болгарской газеты "Факты
" восхитились простотой и возможностями российского внедорожника "Нива".
"По-моему, эта машина не подлежит тюнингу", — прокомментировал Пустиняка.
"Совершенство не терпит перемен!" — написал Класика.
Пользователь считает, что люди устали от "напичканных электроникой" машин и хотят получать удовольствие от автомобиля.
"Где проходит "Нива", немецкий джип пройти не может", — заявил Дед.
"Автомобиль — магнит для женщин и настоящая мечта для всех", — высказал мнение еще один комментатор.
Читатель с ником Тираж
рассказал, что в Германии
часто используют "Ниву", чтобы развозить специалистов на строительных объектах.
"А неделю назад во Франции
я увидел в десяти метрах от трассы группу охотников, вылезавших из "Буханки" (УАЗ
. — Прим. ред.)", — продолжил он.
Пользователь пояснил, что охота в этой стране требует больших денежных затрат и занимаются ей очень состоятельные люди.
"Они могут позволить себе Toyota, Land Rover, G-Class и так далее, но выбирают УАЗ", — отметил он.
"Вce виды опций, тaкиe кaк USB, нaвигaция, круиз-кoнтрoль, рoбoтизирoвaнныe бoкcы, люк, двухзoннaя климaтрoникa, нe нужны, кoгдa внeдoрoжник зaрыт в грязь!" — написал еще один юзер.
Он подчеркнул, что для него нужна механическая коробка передач, какая есть у "Нивы".
Ранее газета опубликовала новость о начале продаж российского автомобиля в Германии, несмотря на действующий с прошлого года запрет в Евросоюзе
. Реализацией машин занялась компания Lorinser, известная по тюнингу Mercedes.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>