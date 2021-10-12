https://ria.ru/20211012/nazarbaev-1754139127.html

Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты

Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты - РИА Новости, 12.10.2021

Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Азию политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T09:47

2021-10-12T09:47

2021-10-12T09:47

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АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Азию политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста.Во вторник в Нур-Султане проходит заседание глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Приветствие Назарбаева к участникам заседания зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин."За годы деятельности СВМДА вокруг нас изменилось очень многое... Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности за общее будущее человечества", - отметил Назарбаев.По его мнению, Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста и обладает при этом все еще неиспользованным экономическим и природным потенциалом.Вместе с тем он с сожалением констатировал, что на пространстве СВМДА все еще остаются очаги напряженности и зоны нестабильности, территориальные споры и проблемы ядерного разоружения и нераспространения. "Уверен, что проведенная за последние годы в рамках СВМДА колоссальная работа и твердая политическая воля его государств-участников в итоге позволят сформировать в Азии общее пространство безопасности, доверия и взаимодействия", - отметил Назарбаев.Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА - органа, создаваемого для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.

https://ria.ru/20211012/nazarbaev-1754133488.html

https://ria.ru/20190926/1559141198.html

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в мире, казахстан, азия, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, нур-султан