https://ria.ru/20211012/nazarbaev-1754139127.html
Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты
Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты - РИА Новости, 12.10.2021
Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Азию политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T09:47
2021-10-12T09:47
2021-10-12T09:47
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АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает Азию политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста.Во вторник в Нур-Султане проходит заседание глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Приветствие Назарбаева к участникам заседания зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин."За годы деятельности СВМДА вокруг нас изменилось очень многое... Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности за общее будущее человечества", - отметил Назарбаев.По его мнению, Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста и обладает при этом все еще неиспользованным экономическим и природным потенциалом.Вместе с тем он с сожалением констатировал, что на пространстве СВМДА все еще остаются очаги напряженности и зоны нестабильности, территориальные споры и проблемы ядерного разоружения и нераспространения. "Уверен, что проведенная за последние годы в рамках СВМДА колоссальная работа и твердая политическая воля его государств-участников в итоге позволят сформировать в Азии общее пространство безопасности, доверия и взаимодействия", - отметил Назарбаев.Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА - органа, создаваемого для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
https://ria.ru/20211012/nazarbaev-1754133488.html
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в мире, казахстан, азия, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, нур-султан
Назарбаев назвал Азию наиболее быстроразвивающимся регионом планеты
Назарбаев назвал Азию политическим центром и наиболее быстроразвивающимся регионом планеты
АЛМА-АТА, 12 окт - РИА Новости.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
считает Азию
политическим центром планеты и регионом с наиболее высокими темпами экономического роста.
Во вторник в Нур-Султане
проходит заседание глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Приветствие Назарбаева к участникам заседания зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.
"За годы деятельности СВМДА вокруг нас изменилось очень многое... Применительно к Азии можно отметить, что это теперь важный политический центр планеты, который в противовес концепциям глобального доминирования и холодной войны активно продвигает принципы партнерства, равноправия и взаимной солидарности за общее будущее человечества", - отметил Назарбаев.
По его мнению, Азия сегодня занимает первое место в рейтинге регионов мира с наиболее высокими темпами экономического роста и обладает при этом все еще неиспользованным экономическим и природным потенциалом.
"Не изменилась и не изменится только одна данность: Азия - это наш общий дом, в котором ответственность за состояние дел, общую атмосферу, решение насущных вопросов несут непосредственно государства нашего континента", - подчеркнул бывший президент Казахстана.
Вместе с тем он с сожалением констатировал, что на пространстве СВМДА все еще остаются очаги напряженности и зоны нестабильности, территориальные споры и проблемы ядерного разоружения и нераспространения. "Уверен, что проведенная за последние годы в рамках СВМДА колоссальная работа и твердая политическая воля его государств-участников в итоге позволят сформировать в Азии общее пространство безопасности, доверия и взаимодействия", - отметил Назарбаев.
Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
предложил кандидатуру Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА - органа, создаваемого для выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия.
Форум СВМДА был создан по инициативе Казахстана
в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.