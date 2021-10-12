https://ria.ru/20211012/nasilie-1754279402.html
"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви
"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви - РИА Новости, 12.10.2021
"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви
В начале октября Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви обнародовала шокирующие результаты расследования.
2021-10-12T20:46
2021-10-12T20:46
2021-10-12T20:46
видео
франция
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754278592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e87ace16e0ae2af7569582262a8edb3a.jpg
С 1950 года жертвами насилия со стороны священников, монахов и монахинь во Франции стали 216 тысяч несовершеннолетних, говорится в докладе. Еще 114 тысяч детей пострадали от действий людей, не имевших духовного сана, но работавших в структурах католической церкви — например, сотрудников католических школ или католических лагерей. Папа римский Франциск назвал происходящее "моментом позора" для церкви.
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754278592_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ffca92eabaf00a71c44f9432e48a05b9.jpg
«Момент позора»: сексуальное насилие во Французской католической церкви
В начале октября Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви обнародовала шокирующие результаты расследования. С 1950 года жертвами насилия со стороны священников, монахов и монахинь во Франции стали 216 тысяч несовершеннолетних, говорится в докладе. Еще 114 тысяч детей пострадали от действий людей, не имевших духовного сана, но работавших в структурах католической церкви — например, сотрудников католических школ или католических лагерей. Папа Франциск назвал происходящее «моментом позора» для церкви.
2021-10-12T20:46
true
PT3M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, франция, франциск (хорхе марио бергольо), видео
"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви
В начале октября Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви обнародовала шокирующие результаты расследования.