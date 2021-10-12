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"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви

"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви - РИА Новости, 12.10.2021

"Момент позора": сексуальное насилие во Французской католической церкви

В начале октября Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви обнародовала шокирующие результаты расследования.

2021-10-12T20:46

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видео

франция

франциск (хорхе марио бергольо)

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С 1950 года жертвами насилия со стороны священников, монахов и монахинь во Франции стали 216 тысяч несовершеннолетних, говорится в докладе. Еще 114 тысяч детей пострадали от действий людей, не имевших духовного сана, но работавших в структурах католической церкви — например, сотрудников католических школ или католических лагерей. Папа римский Франциск назвал происходящее "моментом позора" для церкви.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

«Момент позора»: сексуальное насилие во Французской католической церкви В начале октября Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви обнародовала шокирующие результаты расследования. С 1950 года жертвами насилия со стороны священников, монахов и монахинь во Франции стали 216 тысяч несовершеннолетних, говорится в докладе. Еще 114 тысяч детей пострадали от действий людей, не имевших духовного сана, но работавших в структурах католической церкви — например, сотрудников католических школ или католических лагерей. Папа Франциск назвал происходящее «моментом позора» для церкви. 2021-10-12T20:46 true PT3M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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