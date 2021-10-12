https://ria.ru/20211012/moskva-1754130379.html

В Москве в последний день бабьего лета ожидается до плюс 13

В Москве в последний день бабьего лета ожидается до плюс 13 - РИА Новости, 12.10.2021

В Москве в последний день бабьего лета ожидается до плюс 13

Последний день бабьего лета с облачной погодой с прояснениями, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:03

2021-10-12T08:03

2021-10-12T08:03

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Последний день бабьего лета с облачной погодой с прояснениями, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня у нас заканчивается некий период бабьего лета или золотой осени, последний день, когда на синоптическую ситуацию влияет уходящий антициклон. Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без осадков. Температура воздуха плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление понизится и наконец вернется в норму, к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба, добавил Леус.

https://ria.ru/20211010/pogoda-1753885066.html

https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), михаил леус