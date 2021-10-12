https://ria.ru/20211012/mishustin-1754232243.html
Мишустин призвал к совместной с США борьбе с пандемией
Мишустин призвал к совместной с США борьбе с пандемией - РИА Новости, 12.10.2021
Мишустин призвал к совместной с США борьбе с пандемией
Россия и США могут и должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям, вместе бороться с пандемией, говорится в видеоприветствии премьер-министра РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
2021-10-12T16:37
экология
сша
михаил мишустин
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия и США могут и должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям, вместе бороться с пандемией, говорится в видеоприветствии премьер-министра России Михаила Мишустина участникам заседания Американо-Российского делового совета, опубликованном на сайте кабмина."Мы можем и должны сообща противостоять глобальным климатическим изменениям. Вместе бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции", - отметил Мишустин.
https://ria.ru/20211012/obostrenie-1754187266.html
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экология, сша, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19
Мишустин призвал к совместной с США борьбе с пандемией
Премьер Мишустин призвал к совместной с США борьбе с пандемией и изменениями климата