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Биография Дмитрия Миронова

Биография Дмитрия Миронова - РИА Новости, 12.10.2021

Биография Дмитрия Миронова

Помощник президента РФ Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:24

2021-10-12T18:24

2021-10-12T18:24

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Помощник президента РФ Дмитрий Юрьевич Миронов родился 13 октября 1968 года в Хабаровске.В 1990 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (Московское высшее общевойсковое командное училище).С 1990 года по 2013 года проходил службу на различных должностях сначала в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР, затем в органах государственной охраны Российской Федерации. В 2013 году перешел на службу в министерство внутренних дел РФ в качестве помощника министра.В феврале 2014 года был назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России.С мая 2014 года по декабрь 2015 года Дмитрий Миронов возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел РФ. Указом президента РФ от 20 февраля 2016 года Миронову было присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции. 28 июля 2016 года указами президента РФ Дмитрий Миронов был освобожден от должности замглавы МВД и назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. 10 сентября 2017 года Дмитрий Миронов был избран губернатором Ярославской области. 19 сентября 2017 года официально вступил в должность. 12 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил Миронова от должности главы Ярославской области, назначив своим помощником. Миронов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета (2018). Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 2,5 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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