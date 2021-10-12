https://ria.ru/20211012/mironov-1754248909.html

Путин назначил Миронова помощником президента

Путин назначил Миронова помощником президента - РИА Новости, 12.10.2021

Путин назначил Миронова помощником президента

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:49

2021-10-12T17:49

2021-10-12T18:21

политика

ярославская область

владимир путин

дмитрий миронов

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля."Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента РФ, приняв его отставку с должности Губернатора Ярославской области по собственному желанию. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211012/putin-1754248030.html

ярославская область

россия

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политика, ярославская область, владимир путин, дмитрий миронов, россия