https://ria.ru/20211012/mironov-1754248909.html
Путин назначил Миронова помощником президента
Путин назначил Миронова помощником президента - РИА Новости, 12.10.2021
Путин назначил Миронова помощником президента
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T17:49
2021-10-12T17:49
2021-10-12T18:21
политика
ярославская область
владимир путин
дмитрий миронов
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля."Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента РФ, приняв его отставку с должности Губернатора Ярославской области по собственному желанию. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211012/putin-1754248030.html
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политика, ярославская область, владимир путин, дмитрий миронов, россия
17:49 12.10.2021 (обновлено: 18:21 12.10.2021)
Путин назначил Миронова помощником президента
Губернатора Ярославской области Миронова назначили помощником президента России