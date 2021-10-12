https://ria.ru/20211012/mironov-1754254065.html
Песков сообщил, чем будет заниматься Миронов на посту помощника президента
Песков сообщил, чем будет заниматься Миронов на посту помощника президента - РИА Новости, 12.10.2021
Песков сообщил, чем будет заниматься Миронов на посту помощника президента
Дмитрий Миронов на посту помощника президента РФ Владимира Путина будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, кадровую тематику... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:16
2021-10-12T18:16
2021-10-12T18:16
политика
ярославская область
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дмитрий Миронов на посту помощника президента РФ Владимира Путина будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Анатолий Серышев, кадровую тематику силового блока, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости."Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли Миронов заниматься в Кремле той же тематикой, что и Серышев, назначенный сегодня на пост полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе.Серышев на посту помощника главы государства занимался казачеством, курировал работу Комиссии при президенте по вопросам кадровой политики в прокуратуре и правоохранительных органах, а также входил в комиссию по гражданству.Дмитрий Миронов до сегодняшнего назначения занимал пост губернатора Ярославской области.
https://ria.ru/20211012/evraev-1754252250.html
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политика, ярославская область, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий миронов, россия
Песков сообщил, чем будет заниматься Миронов на посту помощника президента
Песков: Миронов как помощник Путина будет курировать кадровую тематику силового блока