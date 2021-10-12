https://ria.ru/20211012/mintrans-1754251451.html

Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году - РИА Новости, 12.10.2021

Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, сообщил директор департамента госполитики в области... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:03

2021-10-12T18:03

2021-10-12T18:03

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общественный транспорт

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей.В прошлом году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях. В обновленной версии проекта (есть в распоряжении РИА Новости) этого тезиса нет.

https://ria.ru/20210901/transport-1748105539.html

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2021

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общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), общественный транспорт, россия