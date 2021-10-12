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Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году - РИА Новости, 12.10.2021
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году
Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, сообщил директор департамента госполитики в области... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:03
2021-10-12T18:03
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общественный транспорт
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей.В прошлом году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях. В обновленной версии проекта (есть в распоряжении РИА Новости) этого тезиса нет.
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общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), общественный транспорт, россия
18:03 12.10.2021
 
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Минтранс отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту к 2035 году

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди едут в поезде Московского метрополитена
Люди едут в поезде Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минтранс РФ отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей.
"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Общественный транспорт 2021".
В прошлом году Минтранс представил правительству проект транспортной стратегии РФ до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту при условии платного проезда по дорогам на личных автомобилях. В обновленной версии проекта (есть в распоряжении РИА Новости) этого тезиса нет.
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ОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общественный транспортРоссия
 
 
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