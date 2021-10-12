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В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже - РИА Новости, 12.10.2021
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже
Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:48
2021-10-12T16:48
экономика
мгимо
алексей моисеев
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к долгам, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев."Самая опасная вещь - это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось бы, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать", - сказал Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.Маржинальная торговля - это инвестирование с использованием заемных средств.С октября неквалифицированным инвесторам в России нужно проходить тесты перед тем, как покупать сложные финансовые инструменты.
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экономика, мгимо, алексей моисеев, россия
16:48 12.10.2021
 
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже

Замминистра финансов Моисеев назвал маржинальную торговлю самой опасной при игре на бирже

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к долгам, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
"Самая опасная вещь - это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось бы, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать", - сказал Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.
Маржинальная торговля - это инвестирование с использованием заемных средств.
С октября неквалифицированным инвесторам в России нужно проходить тесты перед тем, как покупать сложные финансовые инструменты.
Работа биржевого трейдера - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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ЭкономикаМГИМОАлексей МоисеевРоссия
 
 
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