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В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже - РИА Новости, 12.10.2021
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже
Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T16:48
2021-10-12T16:48
2021-10-12T16:48
экономика
мгимо
алексей моисеев
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к долгам, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев."Самая опасная вещь - это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось бы, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать", - сказал Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.Маржинальная торговля - это инвестирование с использованием заемных средств.С октября неквалифицированным инвесторам в России нужно проходить тесты перед тем, как покупать сложные финансовые инструменты.
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экономика, мгимо, алексей моисеев, россия
В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже
Замминистра финансов Моисеев назвал маржинальную торговлю самой опасной при игре на бирже