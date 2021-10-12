https://ria.ru/20211012/minfin-1754234543.html

В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже

В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже - РИА Новости, 12.10.2021

В Минфине назвали самую большую опасность при игре на бирже

Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:48

2021-10-12T16:48

2021-10-12T16:48

экономика

мгимо

алексей моисеев

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Самой большой опасностью для инвестора на фондовом рынке является маржинальная торговля, которая может привести не только к потере собственных средств, но и к долгам, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев."Самая опасная вещь - это маржиналка. Это самая опасная вещь. Это когда вам казалось бы, что вы быстро что-то заработаете, но потом рынок пошел против вас, но вы потеряли не только то, что вложили, но и остались должны. Вы еще потом будете неизвестно сколько работать и эти деньги возвращать", - сказал Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.Маржинальная торговля - это инвестирование с использованием заемных средств.С октября неквалифицированным инвесторам в России нужно проходить тесты перед тем, как покупать сложные финансовые инструменты.

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/treyder-1752721702.html

россия

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экономика, мгимо, алексей моисеев, россия