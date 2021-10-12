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Глава Тамбовщины Максим Егоров предложил меры по улучшению работы ЖКХ
Глава Тамбовщины Максим Егоров предложил меры по улучшению работы ЖКХ - РИА Новости, 12.10.2021
Глава Тамбовщины Максим Егоров предложил меры по улучшению работы ЖКХ
Внедрение единых стандартов деятельности по управлению и обслуживанию домов, усовершенствование модели ценообразования в сфере управления жильём и содержания... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T15:01
2021-10-12T15:01
2021-10-12T15:01
тамбовская область
тамбовская область
жкх
максим егоров
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ТАМБОВ, 12 окт - РИА Новости. Внедрение единых стандартов деятельности по управлению и обслуживанию домов, усовершенствование модели ценообразования в сфере управления жильём и содержания общего имущества и ряд других мер, которые должны быть приняты на федеральном уровне, будут способствовать налаживанию эффективного управления в сфере ЖКХ, считает врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров .Егоров накануне выступил на заседании комиссии Госсовета по ЖКХ, акцентировав внимание на управлении многоквартирными домами и работе госжилнадзора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По словам Егорова, более 60% многоквартирных домов находятся под управлением организаций, сведения о которых занесены в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Сформированная в 2015 году система лицензионного контроля обеспечивает публичность и прозрачность процесса смены способа управления домами. Однако существует достаточно много проблем, которые не позволяют наладить эффективное управление домами и требуют решения на федеральном уровне.По мнению врио главы Тамбовской области, привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры сдерживается наличием устаревших законодательных ограничений."Имеется необходимость в упрощении процедуры концессионного законодательства в коммунальной сфере. Сегодня востребована межмуниципальная концессия. Требуется изменение порядка госрегистрации прав на объекты инфраструктуры, принадлежащие публично-правовым образованиям, для последующей передачи в концессию. В связи с ростом цен на строительные материалы предлагается предусмотреть порядок изменения объёма капитальных вложений по концессионным соглашениям", - сказал Егоров.В пресс-службе добавили, что предложения Егорова были одобрены члены комиссии Госсовета.
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тамбовская область, жкх, максим егоров
ТАМБОВ, 12 окт - РИА Новости.
Внедрение единых стандартов деятельности по управлению и обслуживанию домов, усовершенствование модели ценообразования в сфере управления жильём и содержания общего имущества и ряд других мер, которые должны быть приняты на федеральном уровне, будут способствовать налаживанию эффективного управления в сфере ЖКХ, считает врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
.
Егоров накануне выступил на заседании комиссии Госсовета по ЖКХ, акцентировав внимание на управлении многоквартирными домами и работе госжилнадзора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По словам Егорова, более 60% многоквартирных домов находятся под управлением организаций, сведения о которых занесены в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Сформированная в 2015 году система лицензионного контроля обеспечивает публичность и прозрачность процесса смены способа управления домами. Однако существует достаточно много проблем, которые не позволяют наладить эффективное управление домами и требуют решения на федеральном уровне.
"Необходимо внедрить единые стандарты деятельности по управлению и обслуживанию домов, усовершенствовать модели ценообразования в сфере управления жильём и содержания общего имущества, внедрить электронное голосование собственников помещений, упорядочить процедуры конкурсного отбора управляющей организации и досрочного расторжения договора управления при отсутствии нареканий к работе управляющей организации. Органы государственного жилищного надзора следует наделить полномочиями на установление материально-технических требований и требований к кадровой обеспеченности управляющих организаций в рамках лицензирования", - приводит пресс-служба слова Егорова.
По мнению врио главы Тамбовской области
, привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры сдерживается наличием устаревших законодательных ограничений.
"Имеется необходимость в упрощении процедуры концессионного законодательства в коммунальной сфере. Сегодня востребована межмуниципальная концессия. Требуется изменение порядка госрегистрации прав на объекты инфраструктуры, принадлежащие публично-правовым образованиям, для последующей передачи в концессию. В связи с ростом цен на строительные материалы предлагается предусмотреть порядок изменения объёма капитальных вложений по концессионным соглашениям", - сказал Егоров.
В пресс-службе добавили, что предложения Егорова были одобрены члены комиссии Госсовета.