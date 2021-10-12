https://ria.ru/20211012/medpomosch-1754285455.html

В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи - РИА Новости, 12.10.2021

В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

Оказание плановой медицинской помощи приостанавливают в Калининградской области, ситуация с коронавирусом чрезвычайно сложная, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T21:10

2021-10-12T21:10

2021-10-12T22:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи приостанавливают в Калининградской области, ситуация с коронавирусом чрезвычайно сложная, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на брифинге."Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу", - сказал Кравченко.По его словам, на данный момент в стационарах находятся 2044 человека, 940 нуждаются в кислороде, из них 80 пациентов – на ИВЛ. "Это исторический максимум, столько людей на ИВЛ у нас не было", - сказал он.Тревожным симптомом он назвал 80 госпитализированных людей с коронавирусом в средней и тяжелой степени тяжести возрастом до 30 лет. "Люди умирают во всех возрастах. Уже в возрасте до 40 лет мы потеряли 32 человека", - сказал он.В Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции. Запрещено нахождение граждан без масок в торговых организациях, на рынках, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях, отделениях банков и медицинских организациях.В регионе приостановлена деятельность аттракционов, в том числе расположенных на территориях парков культуры и отдыха, а также деятельность детских развлекательных центров и детских игровых комнат.С 8 октября посещение кафе и ресторанов в Калининградской области возможно только при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном COVID-19. С 1 ноября это будет касаться и спортивных организаций, организаций культуры и кинотеатров.Обязательная вакцинация вводится для организаций, работающих в сферах ЖКХ, управления многоквартирными домами, курьерской деятельности и доставки, туристской индустрии и частной охранной деятельности. Также она обязательная для сотрудников предприятий в сфере перевозок организованных групп пассажиров, детских игровых комнат и развлекательных центров.В регионе также должны вакцинировать до 20 ноября не менее 90% чиновников и работников организаций, подведомственных органам власти.Кроме того, организации, занимающиеся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования, должны обеспечить иммунизацию не менее 80% от общей численности работников в срок до 20 ноября.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159596.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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