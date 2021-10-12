https://ria.ru/20211012/maski-1754189281.html

В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова

В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова - РИА Новости, 12.10.2021

В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:28

2021-10-12T13:28

2021-10-12T13:42

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима.Она напомнила, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения."И в настоящее время в целях противодействия распространению COVID-19 губернаторами совместно с главными государственными санитарными врачами по их предложениям предписаниями усилен контроль за соблюдением масочного режима", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html

россия

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2021

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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова