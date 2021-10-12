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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/maski-1754189281.html
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова - РИА Новости, 12.10.2021
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:28
2021-10-12T13:42
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима.Она напомнила, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения."И в настоящее время в целях противодействия распространению COVID-19 губернаторами совместно с главными государственными санитарными врачами по их предложениям предписаниями усилен контроль за соблюдением масочного режима", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
13:28 12.10.2021 (обновлено: 13:42 12.10.2021)
 
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова

В российских регионах усиливают контроль за соблюдением масочного режима

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима.
Она напомнила, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения.
"И в настоящее время в целях противодействия распространению COVID-19 губернаторами совместно с главными государственными санитарными врачами по их предложениям предписаниями усилен контроль за соблюдением масочного режима", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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