https://ria.ru/20211012/maski-1754189281.html
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова - РИА Новости, 12.10.2021
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:28
2021-10-12T13:28
2021-10-12T13:42
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионах РФ усиливается контроль за соблюдением масочного режима.Она напомнила, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела совещание с субъектами, на котором были даны необходимые поручения."И в настоящее время в целях противодействия распространению COVID-19 губернаторами совместно с главными государственными санитарными врачами по их предложениям предписаниями усилен контроль за соблюдением масочного режима", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210418/maski-1728789086.html
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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
13:28 12.10.2021 (обновлено: 13:42 12.10.2021)
В регионах усилят контроль за соблюдением масочного режима, заявила Попова
В российских регионах усиливают контроль за соблюдением масочного режима