https://ria.ru/20211012/mailru-1754156515.html
Mail.ru Group переименовали в VK
Mail.ru Group переименовали в VK - РИА Новости, 12.10.2021
Mail.ru Group переименовали в VK
Mail.ru Group проведет ребрендинг, об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:24
2021-10-12T11:24
2021-10-12T14:01
технологии
mail.ru group
россия
борис добродеев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Mail.ru Group проведет ребрендинг, об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев.Теперь экосистема сервисов компании будет называться VK.По словам главы компании, это решение приняли исходя из того, что VK — самый узнаваемый и перспективный бренд группы, это любимая соцсеть поколения Z, следовательно, самое молодое поколение продолжит пользоваться ресурсами, которые запускаются под этим брендом."Что это будет означать на практике — VK появится в каждом продукте. Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK", — добавил Добродеев.Он уточнил, что "зрелые" продукты сохранят свои бренды, но получат визуальную связку с VK. Например, "ВКонтакте" и компания My.Games, ориентированная на международный рынок. Гендиректор в том числе анонсировал единый продукт под брендом "VK Музыка", все рекламные продукты будут запускаться под брендом "VK Реклама", сервис "Юла" будет переименован в "VK Объявления".При этом операционная структура бизнеса, бухгалтерский учет и форма предоставления финансовой отчетности останутся без изменений.
https://ria.ru/20210831/pochta-1747990940.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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технологии, mail.ru group, россия, борис добродеев
11:24 12.10.2021 (обновлено: 14:01 12.10.2021)
Mail.ru Group переименовали в VK
Холдинг Mail.ru Group переименовали в VK
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Mail.ru Group
проведет ребрендинг, об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев
.
Теперь экосистема сервисов компании будет называться VK.
По словам главы компании, это решение приняли исходя из того, что VK — самый узнаваемый и перспективный бренд группы, это любимая соцсеть поколения Z, следовательно, самое молодое поколение продолжит пользоваться ресурсами, которые запускаются под этим брендом.
"Что это будет означать на практике — VK появится в каждом продукте. Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK", — добавил Добродеев.
Он уточнил, что "зрелые" продукты сохранят свои бренды, но получат визуальную связку с VK. Например, "ВКонтакте" и компания My.Games, ориентированная на международный рынок. Гендиректор в том числе анонсировал единый продукт под брендом "VK Музыка", все рекламные продукты будут запускаться под брендом "VK Реклама", сервис "Юла" будет переименован в "VK Объявления".
При этом операционная структура бизнеса, бухгалтерский учет и форма предоставления финансовой отчетности останутся без изменений.