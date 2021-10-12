https://ria.ru/20211012/mailru-1754156515.html

Mail.ru Group переименовали в VK

Mail.ru Group переименовали в VK - РИА Новости, 12.10.2021

Mail.ru Group переименовали в VK

Mail.ru Group проведет ребрендинг, об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:24

2021-10-12T11:24

2021-10-12T14:01

технологии

mail.ru group

россия

борис добродеев

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Mail.ru Group проведет ребрендинг, об этом сообщил гендиректор интернет-холдинга Борис Добродеев.Теперь экосистема сервисов компании будет называться VK.По словам главы компании, это решение приняли исходя из того, что VK — самый узнаваемый и перспективный бренд группы, это любимая соцсеть поколения Z, следовательно, самое молодое поколение продолжит пользоваться ресурсами, которые запускаются под этим брендом."Что это будет означать на практике — VK появится в каждом продукте. Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK", — добавил Добродеев.Он уточнил, что "зрелые" продукты сохранят свои бренды, но получат визуальную связку с VK. Например, "ВКонтакте" и компания My.Games, ориентированная на международный рынок. Гендиректор в том числе анонсировал единый продукт под брендом "VK Музыка", все рекламные продукты будут запускаться под брендом "VK Реклама", сервис "Юла" будет переименован в "VK Объявления".При этом операционная структура бизнеса, бухгалтерский учет и форма предоставления финансовой отчетности останутся без изменений.

https://ria.ru/20210831/pochta-1747990940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, mail.ru group, россия, борис добродеев