https://ria.ru/20211012/lovushka-1754276440.html

Стало известно о ловушке, в которую Запад попал из-за России

Запад попал в капкан из-за России, пишет National Interest - РИА Новости, 12.10.2021

Стало известно о ловушке, в которую Запад попал из-за России

Обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев рассказал о ловушке, в которую попали США из-за России. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T20:05

2021-10-12T20:05

2021-10-12T21:18

политика

сша

китай

джо байден

нато

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев рассказал о ловушке, в которую попали США из-за России.Он отметил, что одна из характерных черт внешней политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена — это стремление сформировать коалицию против набирающего мощь Китая. Контакты с Москвой теперь рассматриваются именно в этом ключе.Такие меры, как ослабление санкций против газопровода "Северный поток — 2", принимаются Вашингтоном для того, чтобы не толкнуть окончательно Россию в объятия Китая, пишет он. Эти действия вписываются в мировоззрение, в котором Москва представляет гораздо меньшую угрозу, чем Пекин, полагает автор.Как предположил колумнист, расхождение интересов стран альянса не спровоцирует его распад, а просто заставит военный блок меняться. Государства НАТО будут вступать в менее масштабные ситуативные союзы, уверен он. Заключенный между Великобританией, США и Австралией договор AUKUS, а также франко-греческий оборонительный пакт показывают, каким будет Североатлантический альянс уже к середине десятилетия, подытожил журналист.

https://ria.ru/20211012/voyna-1754258603.html

сша

китай

россия

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политика, сша, китай, джо байден, нато, северный поток — 2, россия