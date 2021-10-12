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Стало известно о ловушке, в которую Запад попал из-за России
Запад попал в капкан из-за России, пишет National Interest - РИА Новости, 12.10.2021
Стало известно о ловушке, в которую Запад попал из-за России
Обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев рассказал о ловушке, в которую попали США из-за России. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T20:05
2021-10-12T21:18
политика
сша
китай
джо байден
нато
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев рассказал о ловушке, в которую попали США из-за России.Он отметил, что одна из характерных черт внешней политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена — это стремление сформировать коалицию против набирающего мощь Китая. Контакты с Москвой теперь рассматриваются именно в этом ключе.Такие меры, как ослабление санкций против газопровода "Северный поток — 2", принимаются Вашингтоном для того, чтобы не толкнуть окончательно Россию в объятия Китая, пишет он. Эти действия вписываются в мировоззрение, в котором Москва представляет гораздо меньшую угрозу, чем Пекин, полагает автор.Как предположил колумнист, расхождение интересов стран альянса не спровоцирует его распад, а просто заставит военный блок меняться. Государства НАТО будут вступать в менее масштабные ситуативные союзы, уверен он. Заключенный между Великобританией, США и Австралией договор AUKUS, а также франко-греческий оборонительный пакт показывают, каким будет Североатлантический альянс уже к середине десятилетия, подытожил журналист.
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сша
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политика, сша, китай, джо байден, нато, северный поток — 2, россия
20:05 12.10.2021 (обновлено: 21:18 12.10.2021)
 
Запад попал в капкан из-за России, пишет National Interest

National Interest: Запад оказался в капкане из-за России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Обозреватель американского издания National Interest Николас Гвоздев рассказал о ловушке, в которую попали США из-за России.
Он отметил, что одна из характерных черт внешней политики президента Соединенных Штатов Джо Байдена — это стремление сформировать коалицию против набирающего мощь Китая. Контакты с Москвой теперь рассматриваются именно в этом ключе.
Такие меры, как ослабление санкций против газопровода "Северный поток — 2", принимаются Вашингтоном для того, чтобы не толкнуть окончательно Россию в объятия Китая, пишет он. Эти действия вписываются в мировоззрение, в котором Москва представляет гораздо меньшую угрозу, чем Пекин, полагает автор.
"Однако шаги по предотвращению сближения России и Китая приводят к тому, что усиливают Москву. Это создает дополнительные проблемы для некоторых членов НАТО на восточноевропейском фланге", — считает Гвоздев.
Как предположил колумнист, расхождение интересов стран альянса не спровоцирует его распад, а просто заставит военный блок меняться. Государства НАТО будут вступать в менее масштабные ситуативные союзы, уверен он. Заключенный между Великобританией, США и Австралией договор AUKUS, а также франко-греческий оборонительный пакт показывают, каким будет Североатлантический альянс уже к середине десятилетия, подытожил журналист.
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ПолитикаСШАКитайДжо БайденНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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