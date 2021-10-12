https://ria.ru/20211012/lokdaun-1754202385.html
Власти Татарстана отказались вводить локдаун из-за коронавируса
Власти Татарстана отказались вводить локдаун из-за коронавируса - РИА Новости, 12.10.2021
Власти Татарстана отказались вводить локдаун из-за коронавируса
Татарстан, который министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал в числе регионов, вызывающих особую тревогу из-за коронавируса, не планирует вводить... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:31
2021-10-12T14:31
2021-10-12T14:58
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Татарстан, который министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал в числе регионов, вызывающих особую тревогу из-за коронавируса, не планирует вводить локдаун, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова."Нет, не планируем", - ответила Галимова на вопрос о возможном введении в республике локдауна.Она уточнила, что руководство Татарстана совместно с органами Роспотребнадзора в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции приняли решение о введении с 11 октября в Татарстане обязательной вакцинации отдельных групп населения и QR-кодов для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательные центров, театров, кино.Обязательная вакцинация введена для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных организаций, сферы услуг, транспорта, промышленных предприятий, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и другие.По информации Галимовой, после объявления о введении в Татарстане QR-кодов количество жителей республики, желающих вакцинироваться, значительно возросло: только по итогам воскресенья прирост вакцинированных составил 15 тысяч (до введения QR-кодов ежедневно вакцинировались порядка 2-2,5 тысячи человек). В связи с большим спросом на вакцинацию, по ее словам, сейчас в республике создаются дополнительные пункты вакцинации и мобильные группы для вакцинации пожилых жителей республики на дому.По данным оперативного штаба, на 12 октября в Татарстане зарегистрировано 28 035 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 99. Выздоровели за весь период 23 733 человека. Умерли от COVID-19 в республике 805 человек. По данным минздрава Татарстана, всего вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 136 847 человек, из них 969 547 человек получили второй компонент вакцины.
https://ria.ru/20211010/lokdaun-1753847539.html
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753311736.html
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общество, республика татарстан (татарстан), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:31 12.10.2021 (обновлено: 14:58 12.10.2021)
Власти Татарстана отказались вводить локдаун из-за коронавируса
Власти Татарстана не планируют вводить локдаун, несмотря на рост заболеваемости COVID-19
КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости.
Татарстан, который министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
назвал в числе регионов, вызывающих особую тревогу из-за коронавируса, не планирует вводить локдаун, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"Нет, не планируем", - ответила Галимова на вопрос о возможном введении в республике локдауна.
Она уточнила, что руководство Татарстана совместно с органами Роспотребнадзора
в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции приняли решение о введении с 11 октября в Татарстане обязательной вакцинации отдельных групп населения и QR-кодов для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательные центров, театров, кино.
Обязательная вакцинация введена для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных организаций, сферы услуг, транспорта, промышленных предприятий, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие и другие.
По информации Галимовой, после объявления о введении в Татарстане QR-кодов количество жителей республики, желающих вакцинироваться, значительно возросло: только по итогам воскресенья прирост вакцинированных составил 15 тысяч (до введения QR-кодов ежедневно вакцинировались порядка 2-2,5 тысячи человек). В связи с большим спросом на вакцинацию, по ее словам, сейчас в республике создаются дополнительные пункты вакцинации и мобильные группы для вакцинации пожилых жителей республики на дому.
По данным оперативного штаба, на 12 октября в Татарстане зарегистрировано 28 035 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 99. Выздоровели за весь период 23 733 человека. Умерли от COVID-19 в республике 805 человек. По данным минздрава Татарстана, всего вакцинированы от новой коронавирусной инфекции 1 136 847 человек, из них 969 547 человек получили второй компонент вакцины.