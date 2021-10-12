https://ria.ru/20211012/ldpr-1754148694.html

Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова

Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова - РИА Новости, 12.10.2021

Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова

Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T10:42

2021-10-12T10:42

2021-10-12T11:02

политика

госдума рф

лдпр

алексей журавлев

рифат шайхутдинов

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов."Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию, уже вчера они приняли участие в ее совещании", - сообщили в партии.Оба депутата избирались в Госдуму по одномандатным округам, Шайхутдинов ранее был членом ЛДПР.

https://ria.ru/20210929/vybory-1752301781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, лдпр, алексей журавлев , рифат шайхутдинов