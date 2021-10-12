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Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова - РИА Новости, 12.10.2021
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова
Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:42
2021-10-12T11:02
политика
госдума рф
лдпр
алексей журавлев
рифат шайхутдинов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов."Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию, уже вчера они приняли участие в ее совещании", - сообщили в партии.Оба депутата избирались в Госдуму по одномандатным округам, Шайхутдинов ранее был членом ЛДПР.
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политика, госдума рф, лдпр, алексей журавлев , рифат шайхутдинов
10:42 12.10.2021 (обновлено: 11:02 12.10.2021)
 
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова

Во фракцию ЛДПР вошли лидеры "Родины" и "Гражданской платформы" Журавлев и Шайхутдинов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДелегаты на XXIII cъезде ЛДПР в Москве
Делегаты на XXIII cъезде ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов.
"Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию, уже вчера они приняли участие в ее совещании", - сообщили в партии.
Оба депутата избирались в Госдуму по одномандатным округам, Шайхутдинов ранее был членом ЛДПР.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 13:22Союзное государство
Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
 
ПолитикаГосдума РФЛДПРАлексей ЖуравлевРифат Шайхутдинов
 
 
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