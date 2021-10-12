https://ria.ru/20211012/ldpr-1754148694.html
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова - РИА Новости, 12.10.2021
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова
Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T10:42
2021-10-12T10:42
2021-10-12T11:02
политика
госдума рф
лдпр
алексей журавлев
рифат шайхутдинов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Депутаты Алексей Журавлев ("Родина") и Рифат Шайхутдинов ("Гражданская платформа"), избранные в Госдуму по одномандатным округам, вошли в состав фракции ЛДПР, сообщили РИА Новости в пресс-службе либерал-демократов."Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию, уже вчера они приняли участие в ее совещании", - сообщили в партии.Оба депутата избирались в Госдуму по одномандатным округам, Шайхутдинов ранее был членом ЛДПР.
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политика, госдума рф, лдпр, алексей журавлев , рифат шайхутдинов
10:42 12.10.2021 (обновлено: 11:02 12.10.2021)
Во фракцию ЛДПР включили одномандатников Журавлева и Шайхутдинова
Во фракцию ЛДПР вошли лидеры "Родины" и "Гражданской платформы" Журавлев и Шайхутдинов