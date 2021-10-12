https://ria.ru/20211012/kurily-1754228092.html

Миронов ответил премьеру Японии на заявление о Южных Курилах

Миронов ответил премьеру Японии на заявление о Южных Курилах - РИА Новости, 12.10.2021

Миронов ответил премьеру Японии на заявление о Южных Курилах

Глава думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов после заявлений премьера Японии о суверенитете над южными Курилами призвал Токио... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T16:25

2021-10-12T16:25

2021-10-12T17:22

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов после заявлений премьера Японии о суверенитете над южными Курилами призвал Токио успокоиться и не забывать прошлое.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Курильскими островами. Господа самураи, успокойтесь. Это русские острова, отвоеванные у пособников и приспешников нацистов. Не забывайте ваше прошлое! Курилы – Россия. Так было, есть и будет!" - написал Миронов во вторник в своем аккаунте в Twitter.В свою очередь замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП) считает, что заявление Кисиды о принадлежности Курильских островов сделано главным образом "для внутреннего пользования"."Было бы хорошо, если бы, наконец, все-таки японцы подписали тот мирный договор, который они не подписывают десятилетиями, и мы продолжили бы развитие наших экономических отношений. Что касается Курильских островов, это есть территория Российской Федерации, и заявление премьера не что иное, как попытка получения определенных преференций внутри страны, не более того", - сказал Чепа РИА Новости.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html

https://ria.ru/20210914/kurily-1750049526.html

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япония

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в мире, токио, япония, москва, курильские острова, сергей миронов, фумио кисида, россия