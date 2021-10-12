16:25 12.10.2021 (обновлено: 17:22 12.10.2021)
Миронов ответил премьеру Японии на заявление о Южных Курилах
Миронов призвал премьера Японии Кисиду успокоиться и не забывать о принадлежности Курил
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Глава думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов после заявлений премьера Японии о суверенитете над южными Курилами призвал Токио успокоиться и не забывать прошлое.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Курильскими островами. Господа самураи, успокойтесь. Это Русские острова, отвоёванные у пособников и приспешников нацистов. Не забывайте ваше прошлое! Курилы – Россия. Так было, есть и будет!— Сергей Миронов (@mironov_ru) October 12, 2021
"Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Курильскими островами. Господа самураи, успокойтесь. Это русские острова, отвоеванные у пособников и приспешников нацистов. Не забывайте ваше прошлое! Курилы – Россия. Так было, есть и будет!" - написал Миронов во вторник в своем аккаунте в Twitter.
В свою очередь замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП) считает, что заявление Кисиды о принадлежности Курильских островов сделано главным образом "для внутреннего пользования".
"Было бы хорошо, если бы, наконец, все-таки японцы подписали тот мирный договор, который они не подписывают десятилетиями, и мы продолжили бы развитие наших экономических отношений. Что касается Курильских островов, это есть территория Российской Федерации, и заявление премьера не что иное, как попытка получения определенных преференций внутри страны, не более того", - сказал Чепа РИА Новости.
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В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.