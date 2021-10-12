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В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам
В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам - РИА Новости, 12.10.2021
В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам
Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T12:37
2021-10-12T16:26
япония
дмитрий песков
курильские острова
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На прошедших накануне дебатах в парламенте Кисида сказал, что суверенитет Токио распространяется на южные острова Курильской гряды. "Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе (на уровне. — Прим. ред.) президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", — подчеркнул представитель Кремля.Мирного договора между странами нет со Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, и считает это условием соглашения.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советские власти согласились рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.
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япония, дмитрий песков, курильские острова, россия
12:37 12.10.2021 (обновлено: 16:26 12.10.2021)
 
В Кремле ответили на заявление нового премьера Японии по Курилам

Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением нового премьера Японии по Курилам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о принадлежности Курильских островов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На прошедших накануне дебатах в парламенте Кисида сказал, что суверенитет Токио распространяется на южные острова Курильской гряды.
"Это территория Российской Федерации. Россия неоднократно на самых различных уровнях, в том числе (на уровне. — Прим. ред.) президента Путина, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня", — подчеркнул представитель Кремля.
Мирного договора между странами нет со Второй мировой войны. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, и считает это условием соглашения.

В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советские власти согласились рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все территории. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
Вчера, 10:41Сказано в эфире
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ЯпонияДмитрий ПесковКурильские островаРоссия
 
 
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