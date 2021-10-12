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Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам
Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам - РИА Новости, 12.10.2021
Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам
Территория России неделима, границы РФ пересмотру не подлежат, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров,... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T08:55
2021-10-12T09:15
в мире
япония
курильские острова
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Территория России неделима, границы РФ пересмотру не подлежат, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление премьер-министра Японии о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии", - считает Джабаров.На самом деле премьер Японии "прекрасно понимает, что территория России неделима, границы пересмотру не подлежат, все это у нас заложено в конституции", подчеркнул он.Сенатор отметил, что "любое посягательство на нашу территорию будет расцениваться как агрессия против нас".Джабаров выразил сожаление в связи с тем, что такие заявления японской стороны не улучшают наши отношения. Он также полагает, что новому премьеру Японии будет сложно объяснить Москве свою позицию - "на основании чего он заявил о суверенитете над Южными Курилами".Говоря о подписании мирного договора между странами, которые японцы увязывают с вопросом принадлежности Курил, Джабаров отметил: "Мы прожили 75 лет без мирного договора, еще проживем".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/kurily-1753710839.html
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в мире, япония, курильские острова, владимир джабаров, россия
08:55 12.10.2021 (обновлено: 09:15 12.10.2021)
 
Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам

Джабаров напомнил о неделимости границ России после слов японского премьера о Курилах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Территория России неделима, границы РФ пересмотру не подлежат, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление премьер-министра Японии о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.
Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
"Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии", - считает Джабаров.
На самом деле премьер Японии "прекрасно понимает, что территория России неделима, границы пересмотру не подлежат, все это у нас заложено в конституции", подчеркнул он.
Сенатор отметил, что "любое посягательство на нашу территорию будет расцениваться как агрессия против нас".
Джабаров выразил сожаление в связи с тем, что такие заявления японской стороны не улучшают наши отношения. Он также полагает, что новому премьеру Японии будет сложно объяснить Москве свою позицию - "на основании чего он заявил о суверенитете над Южными Курилами".
Говоря о подписании мирного договора между странами, которые японцы увязывают с вопросом принадлежности Курил, Джабаров отметил: "Мы прожили 75 лет без мирного договора, еще проживем".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Бухта Малокурильская. Курильские острова, остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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В миреЯпонияКурильские островаВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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