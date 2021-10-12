https://ria.ru/20211012/kurily-1754133179.html

Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам

Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам - РИА Новости, 12.10.2021

Джабаров прокомментировал заявление премьера Японии по Курилам

Территория России неделима, границы РФ пересмотру не подлежат, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров,... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T08:55

2021-10-12T08:55

2021-10-12T09:15

в мире

япония

курильские острова

владимир джабаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Территория России неделима, границы РФ пересмотру не подлежат, сказал РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя заявление премьер-министра Японии о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента отметил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио."Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии", - считает Джабаров.На самом деле премьер Японии "прекрасно понимает, что территория России неделима, границы пересмотру не подлежат, все это у нас заложено в конституции", подчеркнул он.Сенатор отметил, что "любое посягательство на нашу территорию будет расцениваться как агрессия против нас".Джабаров выразил сожаление в связи с тем, что такие заявления японской стороны не улучшают наши отношения. Он также полагает, что новому премьеру Японии будет сложно объяснить Москве свою позицию - "на основании чего он заявил о суверенитете над Южными Курилами".Говоря о подписании мирного договора между странами, которые японцы увязывают с вопросом принадлежности Курил, Джабаров отметил: "Мы прожили 75 лет без мирного договора, еще проживем".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/kurily-1753710839.html

япония

курильские острова

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, курильские острова, владимир джабаров, россия