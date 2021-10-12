05:19 12.10.2021 (обновлено: 10:03 12.10.2021)
Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами
Премьер Японии Кисида заявил, что на южную часть Курил распространяется суверенитет Токио
ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.
"Необходимо разрешить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям", - подчеркнул он.
Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, японский премьер подчеркнул: власти хотели бы способствовать этому, "основываясь на существующей договоренности из восьми пунктов, а также выработав конкретные меры по их укреплению".
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, которого нет между странами со Второй мировой войны.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.