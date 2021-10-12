https://ria.ru/20211012/kurily-1754126883.html

Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами

Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами - РИА Новости, 12.10.2021

Кисида заявил о суверенитете Японии над Южными Курилами

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T05:19

2021-10-12T05:19

2021-10-12T10:03

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фумио кисида

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россия

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ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте заявил, что суверенитет страны распространяется в том числе на Южные Курилы.При этом премьер добавил, что правительство Японии "настроено на заключение мирного договора с Россией, разрешив проблему территориальной принадлежности". Он также выразил намерение развивать сотрудничество с Москвой в экономической, политической, культурной и других сферах.Что касается экономического сотрудничества между двумя странами, японский премьер подчеркнул: власти хотели бы способствовать этому, "основываясь на существующей договоренности из восьми пунктов, а также выработав конкретные меры по их укреплению".Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, которого нет между странами со Второй мировой войны.В 1956-м СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой советская сторона соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов при официальном перемирии. Москва рассчитывала поставить на этом точку, Токио же считал сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция сегодняшних российских властей состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.На прошлой неделе Кисида провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они подтвердили стремление к прогрессу в переговорах на основании уже существующих соглашений, достигнутых в том числе на встрече российского президента с предшественником Кисиды Синдзо Абэ в 2018 году.

https://ria.ru/20211008/dogovor-1753655517.html

https://ria.ru/20211004/proval-1753066961.html

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кунашир (остров)

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в мире, япония, токио, фумио кисида, кунашир (остров), россия