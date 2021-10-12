https://ria.ru/20211012/krym-1754243925.html

Крымчанка обвинила бывшего мужа в попытке сжечь ребенка в машине

Крымчанка обвинила бывшего мужа в попытке сжечь ребенка в машине - РИА Новости, 12.10.2021

Крымчанка обвинила бывшего мужа в попытке сжечь ребенка в машине

Мужчину с ребенком с ожогами обнаружили в машине в Крыму, его бывшая супруга утверждает, что таким образом он отомстил ей за развод, региональная прокуратура и... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T17:30

2021-10-12T17:30

2021-10-12T17:32

происшествия

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

ирина клюева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Мужчину с ребенком с ожогами обнаружили в машине в Крыму, его бывшая супруга утверждает, что таким образом он отомстил ей за развод, региональная прокуратура и СУСК организовали проверку.Мать ребенка на своей странице в Instagram написала, что ее бывший муж насильно забрал у нее ребенка, неоднократно угрожал ей, шантажировал, избивал и рассылал интимные фото.Установлено, что ребенок находился в салоне машины со своим отцом и получил ожоги. ЧП произошло в лесу. Ребенка доставили в больницу: у него ожоги конечностей и лица общей площадью до 13%. Состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. Отмечается, что медпомощь оказана и отцу."Организована проверка по факту получения четырехлетним мальчиком ожогов в городе Алушта", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.Проверка также идет по линии крымского управления СК РФ. Следователи дадут оценку обстановке в семье, исполнению родителями своих обязанностей, а также действиям профилактических органов. Установлен ряд противоправных действий мужчины по отношению к супруге и ребенку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СУСК.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева рассказала РИА Новости, что во вторник посетила больницу, в которой находится мать с пострадавшим ребенком. Сообщается, что их палата охраняется. По ее словам, ребенку оказана вся необходимая помощь. Его состояние стабильное и по прогнозу, в течение трех недель его должны выписать.Омбудсмен отметила, что, по словам мамы ребенка, на протяжении пяти лет брака со стороны мужа продолжалось физическое и психологическое насилие. В полицию женщина не обращалась в надежде сохранить семью, чтобы у детей был отец. После того, как в феврале этого года женщина подала на развод, обстановка в семье ухудшилась."Мужчина пытался ее вернуть и всячески манипулировал детьми в том числе. Все это в конечном итоге вылилось в такую трагедию. На мой взгляд, мужчина готовился совершить что-то подобное. Он писал об этом своей жене и угрожал. Мать ребенка мне подтвердила, что считает, что возгорание в машине было умышленным, что это не случайность. Следователям предстоит подготовить серьезную доказательную базу, так как отец с ребенком были в машине одни, и других свидетелей произошедшего не было", - подчеркнула Клюева.

https://ria.ru/20210811/sozhzhenie-1745298073.html

https://ria.ru/20210803/prestuplenie-1744052225.html

https://ria.ru/20210429/ubiystvo-1730361476.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), ирина клюева