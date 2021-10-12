https://ria.ru/20211012/krushenie-1754129726.html
В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе
В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 12.10.2021
В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе
Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане опознаны, родственникам выдали 12 тел, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T07:39
2021-10-12T07:39
2021-10-12T17:36
происшествия
мензелинский район
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане опознаны, родственникам выдали 12 тел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя."За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", — сказал представитель экстренных служб.Он уточнил, что во вторник запланированы выдача и доставка к местам захоронения в Татарстане тел четырех погибших.
https://ria.ru/20211011/tatarstan-1754056695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм
07:39 12.10.2021 (обновлено: 17:36 12.10.2021)
В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе
В Татарстане опознали всех погибших при крушении самолета L-410