https://ria.ru/20211012/krushenie-1754129726.html

В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе

В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе - РИА Новости, 12.10.2021

В Татарстане опознали всех погибших в авиакатастрофе

Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане опознаны, родственникам выдали 12 тел, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T07:39

2021-10-12T07:39

2021-10-12T17:36

происшествия

мензелинский район

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Все погибшие в авиакатастрофе в Татарстане опознаны, родственникам выдали 12 тел, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых пострадавших удалось спасти, все они госпитализированы, 16 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительной информации, перед катастрофой экипаж сообщил об отказе левого двигателя."За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения", — сказал представитель экстренных служб.Он уточнил, что во вторник запланированы выдача и доставка к местам захоронения в Татарстане тел четырех погибших.

https://ria.ru/20211011/tatarstan-1754056695.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мензелинский район, l-410, крушение самолета l-410 в татарстане, новости - туризм