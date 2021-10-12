https://ria.ru/20211012/krizis-1754254489.html

Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане

Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021

Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане

Сопредельные страны должны быть вовлечены в решение проблем в Афганистане, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:18

2021-10-12T18:18

2021-10-12T19:50

захват власти в афганистане талибами

италия

афганистан

россия

в мире

оон

рим

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754273405_0:143:1366:911_1920x0_80_0_0_52b428ba28289fdf0c71405753d5897e.jpg

РИМ, 12 окт - РИА Новости. Сопредельные страны должны быть вовлечены в решение проблем в Афганистане, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Вовлечение сопредельных стран является необходимым (в решении проблем Афганистана - ред.). Это тот вопрос, который поднимала и Россия…", - сказал Драги на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211008/afganistan-1753666379.html

италия

афганистан

россия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, афганистан, россия, в мире, оон, рим, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, мвф