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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211012/krizis-1754254489.html
Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане
Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане - РИА Новости, 12.10.2021
Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане
Сопредельные страны должны быть вовлечены в решение проблем в Афганистане, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:18
2021-10-12T19:50
захват власти в афганистане талибами
италия
афганистан
россия
в мире
оон
рим
всемирный банк
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РИМ, 12 окт - РИА Новости. Сопредельные страны должны быть вовлечены в решение проблем в Афганистане, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."Вовлечение сопредельных стран является необходимым (в решении проблем Афганистана - ред.). Это тот вопрос, который поднимала и Россия…", - сказал Драги на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20211008/afganistan-1753666379.html
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италия, афганистан, россия, в мире, оон, рим, всемирный банк, большая двадцатка, игорь моргулов, марио драги, замир кабулов, мвф
18:18 12.10.2021 (обновлено: 19:50 12.10.2021)
 
Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане

Премьер Италии Драги призвал сопредельные страны урегулировать кризис в Афганистане

© REUTERS / Filippo Attili/Palazzo Chigi Press OfficeПремьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия
Премьер-министр Италии Марио Драги на практически внеочередной встрече лидеров G20 по Афганистану в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Filippo Attili/Palazzo Chigi Press Office
Читать ria.ru в
РИМ, 12 окт - РИА Новости. Сопредельные страны должны быть вовлечены в решение проблем в Афганистане, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Вовлечение сопредельных стран является необходимым (в решении проблем Афганистана - ред.). Это тот вопрос, который поднимала и Россия…", - сказал Драги на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.
Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, с инициативой проведения которого ранее выступил премьер-министр Италии Марио Драги, состоялся в Риме во вторник в формате видеоконференции.
Он проходил в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка. Россию на встрече представляют замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа они вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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Захват власти в Афганистане талибамиИталияАфганистанРоссияВ миреООНРимВсемирный банкБольшая двадцаткаИгорь МоргуловМарио ДрагиЗамир КабуловМВФ
 
 
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