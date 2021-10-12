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Туризм
https://ria.ru/20211012/krit-1754196530.html
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян - РИА Новости, 12.10.2021
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян
Землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:48
2021-10-12T14:48
туризм
греция
tez tour
крит (остров)
новости - туризм
туристы
димитрис харитидис
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник у побережья греческого острова Крит. Оно было зафиксировано в 09.24 по времени UTC (12.24 по Москве)."На отдыхе туристов происшествие не сказалось, жалоб от клиентов не поступало. В компании следят за развитием ситуации и остаются на связи со всеми путешественниками, находящимися на острове по линии Tez Tour", – рассказал Харитидис.
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греция
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греция, tez tour, крит (остров), новости - туризм, туристы, димитрис харитидис, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
14:48 12.10.2021
 
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян

Туроператор: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Крите, с туристами все в порядке

© AFP 2021 / Giannis PolitisКорабль береговой охраны Греции на острове Крит
Корабль береговой охраны Греции на острове Крит - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / Giannis Politis
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник у побережья греческого острова Крит. Оно было зафиксировано в 09.24 по времени UTC (12.24 по Москве).
"На отдыхе туристов происшествие не сказалось, жалоб от клиентов не поступало. В компании следят за развитием ситуации и остаются на связи со всеми путешественниками, находящимися на острове по линии Tez Tour", – рассказал Харитидис.
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