https://ria.ru/20211012/krit-1754196530.html
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян - РИА Новости, 12.10.2021
Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян
Землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T14:48
2021-10-12T14:48
2021-10-12T14:48
туризм
греция
tez tour
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новости - туризм
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димитрис харитидис
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян, сообщил РИА Новости управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник у побережья греческого острова Крит. Оно было зафиксировано в 09.24 по времени UTC (12.24 по Москве)."На отдыхе туристов происшествие не сказалось, жалоб от клиентов не поступало. В компании следят за развитием ситуации и остаются на связи со всеми путешественниками, находящимися на острове по линии Tez Tour", – рассказал Харитидис.
https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html
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Туроператор: землетрясение у побережья Крита не сказалось на отдыхе россиян
Туроператор: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Крите, с туристами все в порядке