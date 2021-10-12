https://ria.ru/20211012/kovid-1754264390.html

Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при COVID-19

Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Ученые назвали процент людей, теряющих вкус при COVID-19

Американские ученые представили полный обзор научных публикаций, касающихся потери или изменения вкуса при COVID-19. По оценкам авторов, этот симптом... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:47

2021-10-12T18:47

2021-10-12T20:25

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американские ученые представили полный обзор научных публикаций, касающихся потери или изменения вкуса при COVID-19. По оценкам авторов, этот симптом затрагивает около трети пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", причем женщины страдают чаще, чем мужчины. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Практически с первых дней пандемии медики сообщили о том, что многие пациенты с COVID-19 жалуются на изменение или полную потерю обоняния и вкуса. Обычно эти симптомы появляются на ранней стадии развития заболевания и проходят в течение нескольких недель или месяцев. По прошествии шести месяцев после заражения большинство пациентов сообщают, что к ним вернулись нормальные ощущения.Сначала два неврологических симптома объединяли в один, но потом оказалось, что нарушение восприятия запахов и вкусов не всегда взаимосвязаны, и их начали изучать раздельно. При этом возникла путаница с интерпретацией результатов более ранних и поздних работ, осложненная еще и тем, что многие пациенты сообщали о комплексном нарушении обонятельно-вкусовой чувствительности.В данный обзор авторы включили только исследования, основанные на использовании прямых вкусовых тестов и сравнении их результатов с индивидуальной оценкой пациентов.Всего исследователи изучили 241 статью с участием почти 139 тысяч пациентов. Из них примерно 33 тысячи, или 37 процентов, в той или иной степени страдали нарушением или потерей вкуса. При этом оценки, полученные по прямым тестам и опросам пациентов, практически совпали, что, по мнению авторов, указывает на их высокую достоверность.Анализ по возрастным группам показал, что распространенность симптома среди лиц моложе 18 лет составляет около 11 процентов, а самый высокий показатель отмечен среди лиц среднего возраста от 36 до 50 лет — 44 процента. И во всех возрастных группах женщин оказалось больше, чем мужчин. Ученые связывают это с более высокой сенсорной чувствительностью у женщин. Причина высокой частоты потери вкуса в среднем возрасте в настоящее время неясна.Авторы отмечают, что, хотя потеря вкуса возникает при многих заболеваниях, при COVID-19 она является уникальной особенностью болезни, позволяющей поставить диагноз на самой ранней стадии. Биологический механизм, лежащий в основе этих хемосенсорных симптомов, также пока не ясен.Причиной потери вкуса, по мнению исследователей, может быть усиление выделения вируса в слюне или вирусное повреждение вкусовых клеток. В пользу последнего предположения говорит наличие ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2), используемого коронавирусом для проникновения в клетки, на вкусовых рецепторах языка. Еще один предполагаемый механизм — прямое вирусное воздействие на мозг, повреждающее нейронные цепи, отвечающие за формирование вкусовых ощущений.

https://ria.ru/20211012/maski-1754233922.html

https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html

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сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19