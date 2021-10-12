https://ria.ru/20211012/korruptsiya-1754263201.html

Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией

Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией - РИА Новости, 12.10.2021

Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что только публичная поддержка Евросоюза будет мотивировать действующего главу государства Владимира Зеленского... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T18:41

2021-10-12T18:41

2021-10-12T18:41

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

петр порошенко

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КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что только публичная поддержка Евросоюза будет мотивировать действующего главу государства Владимира Зеленского на борьбу с коррупцией."Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.Также он положительно оценил результаты 23-го саммита Украина-ЕС и приветствовал подписание Соглашения об общем авиационном пространстве. Счетная палата ЕС (ECA) ранее обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).В сентябре парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151403.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, петр порошенко