Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211012/korruptsiya-1754263201.html
Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией
Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией - РИА Новости, 12.10.2021
Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что только публичная поддержка Евросоюза будет мотивировать действующего главу государства Владимира Зеленского... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T18:41
2021-10-12T18:41
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433568_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c740f1c46c7d4520c1ffe3345d056d7e.jpg
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что только публичная поддержка Евросоюза будет мотивировать действующего главу государства Владимира Зеленского на борьбу с коррупцией."Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.Также он положительно оценил результаты 23-го саммита Украина-ЕС и приветствовал подписание Соглашения об общем авиационном пространстве.&nbsp;Счетная палата ЕС (ECA) ранее обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).В сентябре парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748151403.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433568_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c5ff2d883cd32326a2a8134b48d07895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, петр порошенко
18:41 12.10.2021
 
Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией

Порошенко выразил надежду, что поддержка ЕС мотивирует Зеленского бороться с коррупцией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что только публичная поддержка Евросоюза будет мотивировать действующего главу государства Владимира Зеленского на борьбу с коррупцией.
"Надеюсь, что публичный аванс поддержки со стороны лидеров ЕС предоставит Зеленскому мотивации в укреплении верховенства права и демократических институтов, реализации настоящей судебной реформы, обеспечении независимой антикоррупционной инфраструктуры и корпоративного управления, эффективной неполитизированной борьбы с коррупцией, действенных, а не фейковых законодательных инициатив по так называемой "деолигархизации", которые будут основываться на лучших европейских практиках и ценностях", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.
Также он положительно оценил результаты 23-го саммита Украина-ЕС и приветствовал подписание Соглашения об общем авиационном пространстве.
 Счетная палата ЕС (ECA) ранее обнародовала доклад, в котором отметила, что поддержка Евросоюзом реформ на Украине показала неэффективность в борьбе с крупной коррупцией, в частности, с олигархами. Аудиторы в связи с этим рекомендовали ЕС разработать до конца 2022 года пошаговую стратегию противодействия крупной коррупции на Украине, включая санкции в отношении украинских олигархов (запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов на европейской территории).
В сентябре парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:10
"Форпост коррупции": Пушков высмеял план Зеленского по развитию Украины
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
04:42Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
04:23Ирина Унтилова возглавила заксобрание Камчатского края
04:14Исследование показало, как введение маркировки отразилось на рынке обуви
03:59Украинские школы и больницы начали запасаться одеялами и обогревателями
03:58Чиновников администрации Трампа заподозрили в присвоении подарков
03:51Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах
03:47Опрос показал, сколько россиян согласны сдать биометрические данные
03:42В России начали разрабатывать дальнобойный ПЗРК
03:33Россию признали перспективнейшим рынком
03:22Валерий Пономарев будет представлять Камчатку в Совете Федерации
03:18Специалист объяснил, почему банк дает в кредит больше денег, чем просят
03:17В Michelin спрогнозировали быстрое развитие гастрономической сферы Москвы
03:10В Приморье полицейские вывели из горящего дома 35 жильцов
03:07Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей у россиян
03:00В России хотят научить мыслить искусственный интеллект по-другому
03:00Московских лендлордов через год ждет повышение расходов на налоги
02:58Министр образования Якутии ушел в отставку по собственной инициативе
02:53В работе Telegram произошел глобальный сбой
02:39Палата представителей одобрила кратковременное увеличение госдолга США
Лента новостейМолния