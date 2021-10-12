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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19
Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19
Высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низким уровнем вакцинации, заявил главный врач московской клинической... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T23:52
2021-10-12T23:52
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низким уровнем вакцинации, заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.По его словам, за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций. Стационары снова перепрофилируются на прием больных с COVID-19. В городе открыли 20 точек для экспресс-тестирования на вирус. Вечорко напомнил, что в последнее время стали болеть молодые люди и в довольно тяжелых формах - вплоть до летальных случаев."Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете города на 2022 год, согласно которому будет продолжена массовая бесплатная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.
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общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко, вакцинация россиян от covid-19
23:52 12.10.2021
 
Врач назвал причины высокой смертности от COVID-19

Врач Вечорко считает низкий уровень вакцинации причиной высокой смертности от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низким уровнем вакцинации, заявил главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
По его словам, за две недели заболеваемость коронавирусом в Москве выросла в полтора раза, и вдвое увеличилось число госпитализаций. Стационары снова перепрофилируются на прием больных с COVID-19. В городе открыли 20 точек для экспресс-тестирования на вирус. Вечорко напомнил, что в последнее время стали болеть молодые люди и в довольно тяжелых формах - вплоть до летальных случаев.
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
"Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.
Во вторник правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете города на 2022 год, согласно которому будет продолжена массовая бесплатная вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции.
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