https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html

Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

В России число больных COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:30

2021-10-12T13:30

2021-10-12T13:45

общество

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михаил мурашко

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России число больных COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11 процентов. Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", — сказал министр.В искусственной вентиляции легких нуждаются 6,1 тысяча госпитализированных с коронавирусом.Мурашко также отметил, что молодой возраст больше не считается "страховкой".Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 16 процентов. В 11 регионах прирост составил более 30 процентов.Мурашко добавил, что система здравоохранения мобилизована, под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов. Заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для ковидных больных. За сутки в России зарегистрировали 28 190 новых случаев COVID-19 и новый максимум по смертности — жертвами болезни стали 973 человека. Всего за время пандемии в стране выявили 7 832 964 заразившихся. Умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754190879.html

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19