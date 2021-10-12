https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754189977.html
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
В России число больных COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:30
2021-10-12T13:30
2021-10-12T13:45
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В России число больных COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11 процентов. Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", — сказал министр.В искусственной вентиляции легких нуждаются 6,1 тысяча госпитализированных с коронавирусом.Мурашко также отметил, что молодой возраст больше не считается "страховкой".Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 16 процентов. В 11 регионах прирост составил более 30 процентов.Мурашко добавил, что система здравоохранения мобилизована, под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов. Заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для ковидных больных. За сутки в России зарегистрировали 28 190 новых случаев COVID-19 и новый максимум по смертности — жертвами болезни стали 973 человека. Всего за время пандемии в стране выявили 7 832 964 заразившихся. Умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754190879.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19
13:30 12.10.2021 (обновлено: 13:45 12.10.2021)
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 на 11 процентов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
В России
число больных COVID-19, тяжело переносящих инфекцию, выросло на 11 процентов, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко
.
"В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11 процентов. Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", — сказал министр.
В искусственной вентиляции легких нуждаются 6,1 тысяча госпитализированных с коронавирусом.
Мурашко также отметил, что молодой возраст больше не считается "страховкой".
"Но сегодня стали поступать и пациенты более молодого возраста, начиная уже с 20 лет. И я вам докладывал, при выезде в Калужскую область мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и до 30 лет, и эта тенденция сегодня отмечается и в других регионах", — рассказал он.
Общее количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 16 процентов. В 11 регионах прирост составил более 30 процентов.
Мурашко добавил, что система здравоохранения мобилизована, под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов. Заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для ковидных больных.
За сутки в России зарегистрировали 28 190 новых случаев COVID-19 и новый максимум по смертности — жертвами болезни стали 973 человека.
Всего за время пандемии в стране выявили 7 832 964 заразившихся. Умерли 218 345 человек, 6 894 285 пациентов выздоровели.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.