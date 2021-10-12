https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754187526.html

Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19

Число госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии растет, их уже 11%, практически все они не вакцинировались, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T13:20

2021-10-12T13:20

2021-10-12T13:33

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии растет, их уже 11%, практически все они не вакцинировались, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%. Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", - сказал Мурашко.Также, по его словам, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тысячу человек.

https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754186810.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии