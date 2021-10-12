https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754187526.html
Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Число госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии растет, их уже 11%, практически все они не вакцинировались, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T13:20
2021-10-12T13:20
2021-10-12T13:33
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии растет, их уже 11%, практически все они не вакцинировались, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."В структуре госпитализированных растет число пациентов в тяжелом состоянии, на сегодня их уже 11%. Практически это все пациенты, не прошедшие вакцинацию", - сказал Мурашко.Также, по его словам, число пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, составляет 6,1 тысячу человек.
https://ria.ru/20211012/vaktsina-1754186810.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:20 12.10.2021 (обновлено: 13:33 12.10.2021)
Минздрав заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Мурашко заявил о росте числа тяжелобольных пациентов с COVID-19 на 11%