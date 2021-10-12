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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754160039.html
COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ
COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ - РИА Новости, 12.10.2021
COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ
COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный... РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:34
2021-10-12T12:13
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
сумья сваминатан
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ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан."Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", - сказала она.По ее словам, в настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года."Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями", - добавила эксперт.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сумья сваминатан
11:34 12.10.2021 (обновлено: 12:13 12.10.2021)
 
COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ

Эксперт ВОЗ Сваминатан уверена, что COVID-19 станет эндемичным вирусом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
"Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", - сказала она.
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По ее словам, в настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.
"Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями", - добавила эксперт.
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Сумья Сваминатан
 
 
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