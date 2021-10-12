https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754160039.html

COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ

COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ - РИА Новости, 12.10.2021

COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, заявила эксперт ВОЗ

COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный... РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:34

2021-10-12T11:34

2021-10-12T12:13

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

сумья сваминатан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753037698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765ab1a0d6df2081d4b47d79531a5bac.jpg

ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан."Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", - сказала она.По ее словам, в настоящий момент ВОЗ пока не считает COVID-19 сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года."Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями", - добавила эксперт.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html

https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сумья сваминатан