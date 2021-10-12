https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159481.html

В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021

В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7 832 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.10.2021

2021-10-12T11:33

2021-10-12T11:33

2021-10-12T11:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7 832 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 146 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 7 832 964 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии