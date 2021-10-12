https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754159481.html
В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2021
В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7 832 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.10.2021
2021-10-12T11:33
2021-10-12T11:33
2021-10-12T11:33
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190, до 7 832 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 190 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 146 (7,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За время пандемии в стране зарегистрировано 7 832 964 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/koronavirus-1754098699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 28 190 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28 190 до 7 832 964